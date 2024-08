Ukraińscy żołnierze zajęli pozycje w należącym do Rosji obwodzie kurskim i znajdują się 10 kilometrów od granicy państwowej - wynika z analizy Instytutu Studiów nad Wojną (ISW). Eksperci wskazują, że pojazdy opancerzone mogły zająć pozycje wzdłuż autostrady. W mediach pojawiają się doniesienia o wzięciu rosyjskich żołnierzy do niewoli. Nie wiadomo jednak, gdzie miało to miejsce i ilu wojskowych zostało zatrzymanych.