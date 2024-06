O wyjątkowo trudnej sytuacji w ukraińskiej armii pisze "The Washington Post". Źródła wewnątrz Sił Zbrojnych Ukrainy informują, że dowódcy od dawna narzekają na niewystarczające przeszkolenie rekrutów w ośrodkach szkoleniowych .

Choć władze kraju były w stanie zareagować na krytyczny niedobór żołnierzy m.in. poprzez umożliwienie mobilizacji więźniów , to poziom szkolenia, zdaniem dowódców, jest wręcz w opłakanym stanie.

Ukraina. Rekruci bez właściwego przeszkolenia

- Jeśli, nie daj Boże, nastąpi przełom w Czasiw Jarze i przyślą nową piechotę, która nie zna się na elementarnych sprawach, to zostaną tam wysłani na śmierć - dodał.

Anonimowi rozmówcy "The Washington Post" nie ukrywają żalu do władz w Kijowie , które ich zdaniem opieszale podejmowali decyzje o zwiększeniu wysiłków mobilizacyjnych. W tym przypadku ważniejsze, jak twierdzą wojskowi, były słupki poparcia w społeczeństwie niż realne działania.

Oficerowie zwracają także uwagę na brak szkolenia żołnierzy , którzy od dawna uczestniczą w działaniach wojennych, ale do tej pory wykonywali zadania z dala od pola bitwy. Oni także, jak przekonują, są źle przygotowani do walki , pomimo, że często mają za sobą ponad dwuletnią służbę.

Szkolenie ukraińskich żołnierzy. Reaguje polskie MSZ

- Polska rozważyła prośbę ukraińską, jeśli chodzi o szkolenia, ale doszliśmy do wniosku, że i bezpieczniej, i wydajniej będzie szkolić ukraińską jednostkę złożoną z Ukraińców w Polsce, którzy podlegają wcieleniu do wojska ukraińskiego, i że to po prostu będzie skuteczniejszy sposób pomocy Ukrainie - mówił Sikorski w trakcie briefingu prasowego odbywającego się w trakcie nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów NATO.