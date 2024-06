Polacy na ukraińskim froncie? Najnowszy sondaż

Czy Polska powinna wysłać żołnierzy do Ukrainy - na takie pytanie odpowiadali Polacy w najnowszym sondażu. Jak się okazuje, ponad 70 proc. nie popiera takiego pomysłu. Z ostatnich badań wynika także, że Polacy są sceptycznie nastawieni do tego, że wysyłana Ukrainie pomoc doprowadzi do przełomu w konflikcie.