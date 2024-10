"Z niecierpliwością czekamy na rosyjskie fajerwerki świąteczne bezpośrednio na miejscu produkcji" - napisał Dmitrij Miedwiediew, odnosząc się do fabryk amunicji budowanych w Ukrainie we współpracy z niemieckim koncernem Rheinmetall. Były prezydent i propagandysta dodał do swojego wpisu sugestywne nagranie, na którym widać silną eksplozję.