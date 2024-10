- W Rosji szykuje się walka wyzwoleńcza , a w niektórych aspektach już trwa. Przede wszystkim mówimy o Czeczeńskiej Republice Iczkerii, Inguszetii i Dagestanie. Są to republiki, w których istnieją tak zwane armie wyzwoleńcze - mówił. Switan dodał też, że "od 2014 roku część tych armii walczy na terytorium Ukrainy z Rosjanami".

Ekspert wojskowy jest pewny. "Proces upadku Rosji już się rozpoczął"

Zdaniem eksperta wojskowego, proces upadku Rosji zakończy się w momencie, kiedy kraj agresora rozpadnie się i zostaną utworzone z niego nowe państwa . Nadmienił też, że "czasami przybiera to bardziej radykalną formę, taką jak zniszczenie rosyjskiej armii".

Kazachstan nie chce pomagać w obejściu sankcji, Rosja podpisuje umowę z Koreą Północną

Chociaż nałożone na Moskwę sankcje zadają jej pewne ciosy, podobnie jak zamrożenie aktywów, Władimir Putin stara się znaleźć sposób, aby obejść zachodnie restrykcje. Tak było w przypadku Kazachstanu, jednak mimo że kraj ten nie dołączył do sankcji, nie zgodził się także na to, aby Moskwa wykorzystywała jego terytorium do unikania ograniczeń.