Amerykański dziennik opisuje część z nich jako noszące znamiona " laboratoriów biologicznych zaprojektowanych do obsługi niezwykle niebezpiecznych patogenów ".

Wojna w Ukrainie. Rosja rozbudowuje kompleks badawczy

Analiza zdjęć zrobionych na przestrzeni dwóch ostatnich lat wykazała, że efekty prac nad rozbudową kompleksu stały się widoczne w maju 2022 roku. Niewiele później - w czerwcu - Kreml złożył skargę do ONZ, w której zarzucił, że to Ukraina szykuje się do użycia broni biologicznej.