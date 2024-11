Merkel ujawnia słowa Putina sprzed lat. Chodzi o Ukrainę

Opisując Władimira Putina, była kanclerz Niemiec wspomina, że sprawiał on wrażenie kogoś, kto desperacko chce być traktowany poważnie. "Postrzegałam go jako kogoś, kto nie chce być lekceważony i jest gotowy w każdej chwili zaatakować. Można to uznać jako dziecinne, pogardliwie potrząsnąć głową. Ale to był sygnał, że Rosja nigdy nie zniknie z mapy świata" - stwierdziła.