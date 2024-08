Ukraina. Rosnące wpływy Andrija Jermaka budzą obawy sojuszników

W rozmowie z Bloombergiem sam Jermak zaprzeczył swoim rosnącym wpływom. - Nie biorę udziału we wszystkich pracach, ja po prostu koordynuję. Tak, jestem bardzo dumny, że prezydent prosi mnie o zdanie , ale robi to dlatego, że osiągam wyniki - stwierdził.

Choć konstytucja Ukrainy zabrania przeprowadzania wyborów w czasie stanu wojennego - zdaniem "Washington Post" - pozostawanie Zełenskiego na stanowisku naraża go na zarzuty o wykorzystywanie wojny do erozji demokracji . Chodzi o przejęcie kontroli nad mediami, odsunięcie na bok krytyków i rywali oraz wyniesienie Jermaka ponad zawodowych urzędników i dyplomatów.

"Wszelkie takie oskarżenia z pewnością będą wzmacniane przez Rosję . I nie ma znaczenia, że podobne zarzuty ze strony Moskwy byłyby hipokryzją, biorąc pod uwagę, że Władimir Putin wielokrotnie obchodził limity kadencji, by utrzymać się przy władzy" - zauważa gazeta.

Trudny czas dla Wołodymyra Zełenskiego. Koniec kadencji i wybory w USA

Dziennik podkreśla, że Rosja od dziesięcioleci próbuje zasiać wewnętrzne podziały w Ukrainie, by zdestabilizować kraj i, jak twierdzą eksperci, Kreml nie przegapi okazji, by przypominać, że Zełenski nadużywa władzy. A nikt nie uosabia władzy biura Zełenskiego bardziej niż Jermak.

- To wszystko jest robione tylko po to, żeby mnie zaatakować - ocenił Zełenski w wywiadzie dla telewizji Bloomberga z 3 lipca. Jednocześnie w tej samej rozmowie nazwał Jermaka " potężnym menedżerem ".

W najnowszym artykule wspomniano również, że "dojściu Jermaka do władzy" towarzyszyły porażki wielu innych wysokich rangą urzędników . W ocenie Bloomberga przypisywane Jermakowi " roszady personalne " mocno niepokoją zachodnich sojuszników. Z drugiej strony pozycja szefa Kancelarii Prezydent a jest obecnie silniejsza niż któregokolwiek z jego poprzedników. I tylko się umacnia.

Jermak miał odegrać kluczową rolę we wszystkich najważniejszych decyzjach wojennych. Chodzi m.in. o wymianę naczelnego dowódcy ukraińskich sił zbrojnych , negocjowanie dostaw broni , nadzorowanie wymiany więźniów, czy przeciągnięcie na stronę Kijowa Globalnego Południa - co miało mieć miejsce podczas ostatniego szczytu pokojowego w Szwajcarii .

Władza Jermaka. "Bezwzględne metody" i "roszady personalne"

Niektórzy rozmówcy Bloomberga porównują pozycję Jermaka do roli dyrektora generalnego, a Zełenskiego - do prezesa. - Oczywiście, czytam i słyszę o tym, co ludzie mówią o moich wpływach. Ale proszę powiedzieć mi w takim razie, jak mam używać tej władzy? - komentował Jermak w wywiadzie dla redakcji. Jak dodał, Zełenski "jest osobą, która uważa, że ważne jest słuchanie i poznawanie różnych opinii, ale zawsze sam podejmuje decyzje."