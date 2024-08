Decyzja o zburzeniu położonego w centrum Kijowa XIX-wiecznego dworu Zełenskiego (choć nazwa tak sugeruje, to nie jest to nieruchomość należąca do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego), zapadła 19 lipca. Wtedy budynek próbowali ocalić aktywiści, jednak szybko zostali odparci przez firmę deweloperską. Za sytuację obwinili burmistrza miasta Witalija Kliczkę.