Zgodnie z najbardziej optymistycznym scenariuszem w ciągu doby u sąsiada Polski codziennie będzie dochodzić do czterech przerw w dostawach prądu na znaczących obszarach, ale może się okazać, że będzie gorzej. Inny, czarny scenariusz , to ponad 20 godzin bez zasilania .

Wojna na Ukrainie. Kijów obawia się zimy? Media wskazują

- Tak Putin przygotowuje się do zimy : ma nadzieję dręczyć miliony Ukraińców, zwyczajne rodziny, kobiety, dzieci, zwyczajne miasta, zwyczajne wsie. Putin chce ich zostawić w ciemności i zimnie tej zimy, zmuszając Ukrainę do cierpienia i poddania się - powiedział polityk.

Ukraina odda terytorium Rosji? "Zima może temu sprzyjać"

Latem tego roku prawie co trzeci badany (ok. 32 proc.) był gotowy na oddanie zajętych przez Rosję terytorium. Gdyby jednak Ukraina uzyskała członkostwo w NATO, to już 57 proc. byłoby gotowych zrezygnować z zajętych terytoriów. Dla porównania: w maju 2023 roku jedynie co dziesiąty pytany pogodziłoby się z utratą okupowanych ziem ukraińskich.