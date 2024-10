Wojna w Ukrainie. Scenariusze rezygnacji z części terytoriów na rzecz Rosji

Zachodni sojusznicy nie pozwolą Ukrainie upaść w dającej się przewidzieć przyszłości. Niewiele jednak wskazuje na to, że partnerzy uczynią Kijów wystarczająco silnym, by przeprowadzić udaną ofensywę przy pomocy nowych, ogromnych dostaw broni - stwierdza "Spiegel".

"Niezależnie od tego, czy będzie to Trump, czy Harris, Amerykanie będą powoli, ale pewnie się wycofywać" - powiedział poufnie "Spieglowi" wysoki rangą ukraiński urzędnik w Kijowie. "Prognozy są złe" - stwierdził. Martwi się o morale niektórych żołnierzy. "Ludzie tak naprawdę nie chcą już walczyć ". Niepokoją go również napięcia między ludźmi. "Niesprawiedliwość wojny może rozerwać społeczeństwo".

Spada odsetek Ukraińców deklarujących wiarę w zwycięstwo

"Spiegel" zaznaczył, że według sondażu w pierwszym roku wojny 80 procent Ukraińców nadal absolutnie wierzyło w ukraińskie zwycięstwo; w tym roku liczba ta wynosi 60 procent. Według Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii liczba osób gotowych wytrwać w walce wyzwoleńczej tak długo, jak ona trwa, spadła z 72 proc. do 63 proc w okresie od maja do września. Jednocześnie rośnie gotowość do kompromisu, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy potencjalnie będą musieli w pewnym momencie pójść do okopów, jeśli wojna przeciągnie się na lata.