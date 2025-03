Przeprosiny wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego to pokłosie jej słów, które padły podczas konferencji na temat nierówności płci w środowisku naukowym. W tym kontekście mówiła o " walce z dniem chłopaka ", wskazując, iż "nie jest to prawdziwe święto".

- To nie jest żadne święto, argument jest taki, że "dlaczego wy dostajecie kwiatek raz do roku, a my nie możemy dostać też raz do roku czekoladki?". No nie! Bo pozostałe dni to jest tak naprawdę dzień chłopaka - powiedziała.