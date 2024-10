Porozumienie Rosji z Koreą Północną byłoby podobne do tego, jakie reżim Władimira Putina zawarł wcześniej z Iranem . Moskwa dzieli się bowiem z Teheranem technologią nuklearną w zamian za broń i wsparcie wojskowe potrzebne w wojnie przeciwko Ukrainie - informował we wrześniu Biały Dom.

Wojna w Ukrainie. Współpraca Rosji z Koreą Północną. Wiadomo, na co liczy Kim

Północnokoreański dyktator Kim Dzong Un stwierdził, że ostatecznie nie wierzy, by jego pomoc wojskowa dla Rosji zwiększyła "możliwość wybuchu wojny na Półwyspie Koreańskim". Jak jednak wskazał, ruch ten mógłby doprowadzić do "wzrostu zagrożenia dla bezpieczeństwa" w regionie.

Północnokoreańscy żołnierze w Rosji. "Ubrani w rosyjskie mundury"

- Niektóre z północnokoreańskich oddziałów już zbliżyły się do Ukrainy i widzimy, że są wyposażone w rosyjskie mundury i zaopatrzone w rosyjski sprzęt - przekazał sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Zapytany, co by się stało, gdyby żołnierze Pjongangu zostali zabici przy użyciu amerykańskiej broni dostarczonej Ukrainie, Austin powiedział, że "tego rodzaju rzeczy się wydarzą", jeśli Koreańczycy do walki po stronie Rosjan.