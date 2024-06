W umowie Unia zobowiązuje się do zapewniania Ukrainie i jej narodowi niezbędnego wsparcia politycznego, finansowego, gospodarczego, humanitarnego, wojskowego i dyplomatycznego tak długo i tak intensywnie, jak to konieczne.

Bruksela. Ważna umowa z Ukrainą

Będzie spotkanie Tusk-Zełenski. Padła deklaracja

"Unia zrozumiała to, co Polacy wiedzą od początku tej wojny: obrona Ukrainy to obrona Europy" - przekazał w krótkim komunikacie. Szef rządu zapowiedział, że przed szczytem NATO w Waszyngtonie dojdzie do spotkania w Warszawie z Wołodymyrem Zełenskim. Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w stolicy USA planowany jest w dniach 9-11 lipca.