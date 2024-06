Rosja reaguje na wybór nowego szefa NATO. "Nic się nie zmieni"

Zdaniem rosyjskiego polityka urzędnicy NATO "są oni zaprojektowani tylko do jednej rzeczy - do rozpowszechniania wszystkiego, co zostanie im powiedziane z Waszyngtonu". - Kierownictwo NATO nie odgrywa żadnej własnej roli, jest to amerykańska organizacja stworzona przez Amerykę dla Ameryki - mówił.