Rosja wysyła do ataku motocyklistów. "Specjalny pluton"

Pomimo znacznych strat rosyjska armia nie rezygnuje jednak z metody, a nawet zwiększa na nią nakłady. Z informacji ukraińskich źródeł wynika, że rosyjska 5. brygada strzelców zmotoryzowanych, walcząca w okolicach Krasnohoriwki we wschodniej Ukrainie , utworzyła specjalny pluton motocyklowy . - Jest to jednostka dodatkowa - mówił rosyjski "korespondent wojenny" Aleksander Sładkow.

Rosjanie szturmują na motocyklach. "Katastrofalne skutki"

Gazeta podaje również, że w ostatnich tygodniach co najmniej cztery ukraińskie brygady zaatakowały rosyjskie zmotoryzowane oddziały szturmowe za pomocą dronów. "Prowizoryczny pancerz, który niektóre rosyjskie jednostki przyspawały do swoich motocykli, niewiele pomaga" - ocenia "Forbes".

Nowa rosyjska taktyka. "Jedyną opcją wyruszenie do walki"

"Jeśli jednostka nie ma na tyle szczęścia, by mieć dostęp do wystarczająco nowoczesnych pojazdów bojowych, będzie musiała zadowolić się 50-letnimi transporterami opancerzonymi MT-LB, chińskimi wózkami golfowymi lub motocyklami. Jedyną opcją jest wyruszenie do walki. Ale to jest jeszcze bardziej niebezpieczne niż jazda na motocyklu" - pisze "Forbes".