We wtorek Wołodymyr Zełenski brał udział w Forum "Ukraina 2024. Niepodległość" , który odbywał się w Kijowie. Prezydent mówił podczas swojej wypowiedzi m.in. o pierwszych, udanych testach pocisków balistycznych ukraińskiej produkcji , a także o sposobie na zakończenie wojny z Rosją .

Ukraina. Wołodymyr Zełenski gorzko o Polsce

- Dzisiaj uwaga strony polskiej, jeśli chodzi o nasze zdolności obronne, trochę osłabła - powiedział Wołodymyr Zełenski. - To znaczy, Polska prawdopodobnie dała nam to, co mogła. Jednak są pewne rzeczy (sprzęt wojskowy - red.), które w Polsce pozostały. (...) Bardzo potrzebujemy waszych MiG-ów, waszych samolotów - podkreślił.