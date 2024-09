Gorzkie słowa Zełenskiego o liderach Zachodu. "Nawet boją się powiedzieć"

Wołodymyr Zełenski podczas piątkowej konferencji prasowej domagał się - jak robił to już wielokrotnie w przeszłości - pomocy Zachodu. Polityk chce, aby sojusznicy zaczęli zestrzeliwać rosyjskie rakiety i drony nad zachodnią Ukrainą .

- Skoro sojusznicy wspólnymi siłami zestrzeliwują rakiety i drony nad Bliskim Wschodem , to dlaczego nadal nie ma podobnej decyzji, aby zestrzeliwać rosyjskie rakiety i drony nad Ukrainą ? - pytał prezydent Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski zwrócił się do liderów Zachodu

Do sytuacji zdążył się odnieść w czwartek Władimir Putin, który ostrzegł, że jeśli Zachód wyda zgodę na trafienie celów w głąb Rosji to zaryzykuje doprowadzeniem do "stanu wojny" z NATO.