Francja wychodzi przed szereg. Naciski Kijowa nie poszły na marne?

"Jeśli chodzi o zaproszenie Ukrainy do NATO , jesteśmy na to otwarci i jest to dyskusja, którą prowadzimy z naszymi partnerami" - powiedział minister spraw zagranicznych Francji.

Wojna na Ukrainie. Kijów oskarża Koreę Płn., że pomaga Rosji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył w tym tygodniu Koreę Północną o rozmieszczanie oficerów u boku Rosji i przygotowywanie się do wysłania 10 tysięcy żołnierzy do pomocy w działaniach wojennych Moskwy.

Ukraina w NATO? Zdania sojuszników są podzielone

W porównaniu do ministra spraw zagranicznych Francji, mniej entuzjastycznie o zaproszeniu Ukrainy do NATO wyraża się premier Słowacji Robert Fico. W wywiadzie telewizyjnym oświadczył, że "dopóki będzie premierem, to się na to nie nie zgodzi".