Europejska minister grzmi po akcjach Ukrainy. "Przekroczono czerwoną linię"

Kilka dni temu agencja AP, powołując się na zachodniego urzędnika podała, że Ukraina miała już użyć amerykańskiej broni do uderzenia w cele na terenie Rosji. Informację tę potwierdził członek amerykańskiej Senackiej Komisji ds. Służb Zbrojnych Mike Rounds.

Wojna w Ukrainie. Decyzja Zachodu wzbudza niepokój. Mówią o "czerwonych liniach"

Austriackiej minister przypomniano, że decyzja sojuszników w Zachodu wynika z tego, iż Ukraina ma trudności w obronie przed ostrzałem prowadzonym z terytorium Rosji, szczególnie w rejonie obwodu charkowskiego. Zapytana o to, czy uważa, że Kijów ma prawo do prowadzenia takich działań dodała: - Jako państwo neutralne militarnie nie nam to oceniać.