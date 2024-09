Według doniesień jedną z osób, które sprzeciwiły się Zełenskiemu był generał Walerij Załżuny . Dowódca ukraińskiej armii wskazywał na lukę w planie i brak pomysłów na kolejne ruchy po przedarciu się na teren Rosji. Wojskowy nie doczekał się odpowiedzi od prezydenta i ostatecznie nie przygotowywał wojsk do natarcia uznając je za " zbyt ryzykowne ".

Wojna na Ukrainie. Dowódcy sprzeciwili się Zełenskiemu

Wojna na Ukrainie. Eksperci mają wątpliwości. Zełenski uspokaja

"Wątpliwości Załużnego pozostają kluczowe, ponieważ zarówno zachodni, jak i ukraińscy sceptycy obawiają się, że siły Kijowa mogą zostać złapane w pułapkę i ostatecznie zdecydować się na demoralizujący odwrót. W ich ocenie rozmieszczenie znacznych sił w Rosji oznacza, że nie można użyć ich użyć do utrzymania linii w obwodzie donieckim, gdzie siły rosyjskie prowadzą pełnoskalową ofensywę" - komentuje Politico. Do najbardziej zagrożonych miast zaliczane są Pokrowsk i Wuhłedar.

- Na przykład widzimy, że stosunek liczby pocisków użytych w Donbasie, w Pokrowsku, przed operacją kurską, wynosił 1 do 12. Dziś jest to 1 do 2,5 - wymieniał.