"Brak zapewnienia zwycięstwa na Ukrainie na początku 2026 r. podważy aspiracje Rosji do pozostania światowym supermocarstwem przez kolejne 30 lat. Budanow zaznaczył, że Rosja spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej i społeczno-politycznej do połowy 2025 r. oraz narastających trudności z rekrutacją do wojska. Generał dodał też, że rosyjska armia doświadcza braków kadrowych i spadku liczby nowych ochotników podpisujących kontrakty" - czytamy w raporcie think tanku.

