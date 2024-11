Rozmowa na linii Scholz - Putin? Kanclerz Niemiec o "właściwym czasie"

Na medialne doniesienia zareagował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który stwierdził, że "na pierwszy rzut oka nie ma wspólnych tematów do rozmów". - Poziom naszych relacji został sprowadzony do zera i to nie z naszej winy - mówił Pieskow. Jednak postawa Moskwy w tej kwestii niedługo później nieco się zmieniła.

Wojna w Ukrainie. Dialog Berlina z Moskwą. Niemcy ocenili w sondażu

Niespełna dwa tygodnie później Dmitrij Pieskow ocenił, że "gotowość Olafa Scholza do rozmowy z Władimirem Putinem jest czymś, co można przyjąć z zadowoleniem".

- Słyszymy słowa, które płyną z Berlina - słowa Scholza o gotowości do podjęcia dialogu. To ważne słowa, bo do niedawna Niemcy należały do pozostałych krajów kolektywnego Zachodu, które całkowicie wykluczały jakiekolwiek kontakty z Putinem. Mówiliśmy, że to stanowisko jest mało obiecujące - mówił rzecznik Kremla.