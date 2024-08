Atak Ukrainy w obwodzie kurskim. Pentagon zabiera głos

Zdaniem Sabriny Singh, Siły Zbrojne Ukrainy robią wszystko, co jest konieczne, by odnieść sukces na polu bitwy . Jednocześnie podkreśliła, że wszystkie tego typu działania będą wspierane przez Stany Zjednoczone "niezbędnymi środkami".

Według najnowszych informacji geolokalizacyjnych ukraińscy wojskowi byli w stanie przejąć miejscowość Sudża , gdzie znajduje się stacja pomiarowa gazu. Jednocześnie udało się także przebić dwie linie umocnień, które przez lata budowane były przez Rosjan. Oznacza to włam na terytorium Federacji Rosyjskiej o głębokości co najmniej 10 kilometrów.

Atak ukrainy w obwodzie kurskim. Oburzenie w Rosji

W temacie wypowiedział się między innymi były prezydent Dmitrij Miedwiediew , który we wpisie w mediach społecznościowych stwierdził, że są to działania eskalacyjne, które doprowadzą do znacznego rozszerzenia konfliktu.

"Trzeba wyciągnąć poważną lekcję z tego, co się wydarzyło i spełnić to, co Walerij Gierasimow obiecał Naczelnemu Wodzowi (Władimirowi Putinowi - red.) - bezlitośnie pokonać i zniszczyć wroga (...) Od tego momentu specjalna wojskowa operacja (propagandowe określenie wojny w Ukrainie - red.) powinna nabrać jawnie eksterytorialnego charakteru. To już nie jest tylko operacja mająca na celu zwrot naszych oficjalnych terytoriów. Można i trzeba udać się na ziemie istniejącej jeszcze Ukrainy" - dodał.