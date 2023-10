Szczepan Twardoch: Generał Załużny cieszy się ogromnym szacunkiem

- To zależy, które czynniki oficjalne, czy słuchamy generała Załużnego czy słuchamy prezydenta Ukrainy - zaczął Szczepan Twardoch. Jak dodał, gen. Załużny cieszy się w wojsku ogromnym szacunkiem. - To jest w zasadzie jedyna postać z tego panteonu ukraińskiej polityki, która cieszy się szacunkiem wojska, bo o pozostałych politykach - naprawdę wszystkich - słyszałem od żołnierzy słowa powszechnie uważane za wulgarne.

Ukraińscy żołnierze mówili o jednym akceptowalnym zakończeniu wojny

- Z jednej strony wszyscy żołnierze ZSU (Sił Zbrojnych Ukrainy - red.), z którymi rozmawiam i rozmawiałem, o rangach od pułkownika do szeregowca, mówią jasno, że dla nich jedynym akceptowalnym zakończeniem tej wojny jest całkowite zwycięstwo i powrót do granic z 2014 roku. Z drugiej strony jednak, kiedy zadawałem im pytania, jakimi środkami siły zbrojne siły Ukrainy miałyby do tego zwycięstwa doprowadzić, to wszyscy mówili o tym, co nazywa się "głodem amunicji, głodem nabojów" - wskazał.