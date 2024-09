Amerykańskie szacunki nie spodobały się Zełenskiemu. "To kłamstwo"

Jak powiadomiła w sobotę agencja Interfax-Ukraina, Wołodymyr Zełenski podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami zaprzeczył doniesieniom amerykańskiego dziennika "The Wall Street Journal".

- 80 tysięcy? To kłamstwo - oświadczył ukraiński prezydent. Dodał, że realna liczba jest "znacznie mniejsza".

We wtorek WSJ opublikował materiał, w którym ocenił, że zsumowane całkowite straty (zabici i ranni) po stronie rosyjskiej i ukraińskiej mogły przekroczyć milion żołnierzy .

Wojna na Ukrainie. Jakie straty poniosła Rosja?

"Oceny zachodnich wywiadów co do rosyjskich strat różnią się. Część z nich ocenia, że liczba zabitych to prawie 200 tys., a rannych blisko 400 tys." - cytuje gazetę Ukraińska Prawda.