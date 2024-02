A. Duda po spotkaniu w Paryżu. Mówił o "żarliwej dyskusji"

Andrzej Duda w Paryżu: Dyskusja dotyczyła także innych form wsparcia dla Ukrainy

Mówiąc o "zgłoszonej jednej bardzo konkretnej propozycji", Duda przekazał, że nie może ujawniać szczegółów, ale "rzeczywiście to jest coś, co jest Ukrainie ogromnie potrzebne, to jest coś, co zgłaszał w ostatnim czasie wielokrotnie prezydent Wołodymy Zełenski". - To jest bardzo konkretna odpowiedź ze strony liderów nie tylko europejskich, bo byli także przedstawiciele Kanady i Stanów Zjednoczonych - powiedział Duda, dodając: - Liczę na to, że w najbliższym czasie uda się to zmaterializować, więc Ukraina wsparcie w tej postaci amunicyjnej dostanie.