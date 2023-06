W zeszłym tygodniu w naszym zestawieniu zabrakło Sławomira Mentzena, a najwyższą stawkę zgarnął Janusz Korwin-Mikke. Wśród partii politycznych najpopularniejszą partią okazała się Platforma Obywatelska, na TikToku której głównym bohaterem był lider formacji Donald Tusk.

Najnowsza klasyfikacja przynosi nam debiutanta w roli indywidualnego lidera, a także nową a zarazem kobiecą twarz z lewej strony sceny politycznej. Wśród partii politycznych na pierwszą pozycję powrócił wcześniejszy lider, a po krótkiej nieobecności powróciła coraz bardziej popularna na TikToku partia.

Zapraszamy na najnowszy przegląd politycznego TikToka w Interii!



Patryk Jaki przebił milion wyświetleń. Na kolejnych pozycjach Sławomir Mentzen i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Liderem tego tygodnia - i jednym politykiem, który przekroczył liczbę miliona wyświetleń - okazał się Patryk Jaki. Europoseł Suwerennej Polski pojawił się w naszym rankingu już w ubiegłym tygodniu, a teraz postanowił pochylić się nad tematem samochodów elektrycznych i polityki klimatycznej UE.

Polityk partii Ziobry stwierdził, że Unia Europejska "wprowadza absurdy, takie jak Fit for 55" i "skazuje Polaków na biedę". W swojej rolce przekonuje, że Europa generuje o wiele mniej dwutlenku węgla niż inne państwa świata, a celem UE jest działanie na korzyść osób bogatych, kosztem tych mniej zamożnych.

- Dla zwykłych ludzi bieda, podatki i zakazy, a dla nich loty prywatnymi odrzutowcami. (...) I oni mają czelność nas pouczać? Zastanówcie się, czy na pewno chcecie finansować bezsensowne ideologie, wpychające nas w biedę - kwituje, za co zdobył okrągły milion wyświetleń.

Kolejną pozycję zajął Sławomir Mentzen, który na swoim nagraniu krytykuje decyzję o podniesieniu pensji minimalnej do 4300 złotych brutto.

- Koszt zatrudnienia takiego pracownika po stronie pracodawcy wyniesie 5180 złotych, z czego pracownik dostanie zaledwie 3260 złotych - przekonuje lider Nowej Nadziei i podkreśla, że różnice z tej kwoty, wynoszącą 1920 złotych, zabierze państwo.

- Tak właśnie PiS łupi Polaków i dlatego podatki powinny być niskie i proste, żeby nie móc tego robić - oznajmił, co obejrzano 652 tys. razy.

Na trzecim miejscu uplasowała się debiutantka w rankingach Interii - Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Posłanka Nowej Lewicy podczas Debaty Dnia w Polsat News uderzyła w parlamentarzystę PiS Bolesława Piechę.

- Kiedy był pan lekarzem i pomagał pan kobietom, to przeprowadził pan tysiąc aborcji, ale później zmieniła się sytuacja, także polityczna, bo mówił pan, że dokonywał pan tych aborcji, kiedy była legalna - powiedziała Dziemianowicz-Bąk i stwierdziła, że Piecha odszedł z zawodu i przestał dokonywać zabiegów przerywania ciąż, ponieważ uznał, że "większą karierę zrobi w prawicowej partii".

Posłanka uznała posła PiS za koniunkturalistę, ale na pytanie Agnieszki Gozdyry czy odbiera parlamentarzyście prawo do zmiany poglądów, polityczka zaprzeczyła. - Niech pan poseł ma poglądy jakie chce, nikt mu nie odbiera prawa wyboru tych poglądów. Problem polega na tym, że poglądy posła mają realne konsekwencje - odbierają prawa kobiet do ochrony ich zdrowia i życia - skwitowała, co wyświetlono 555 tys. razy.

Partie polityczne na TikToku. Konfederacja górą, zaraz później Polskie Stronnictwo Ludowe

Wśród partii politycznych po jednorazowej przerwie na pozycję lidera powraca Konfederacja. Głównym bohaterem rolki ponownie jest Sławomir Mentzen, który w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim odpowiada na zarzut prowadzącego, że polityk radykalizuje język w debacie publicznej.

- Ale ja opisuję rzeczywistość taką, jaka ona jest. Problemem jest to, że Tusk kłamie, a nie to, że ja mówię, że on kłamie. Problemem jest to, że Morawiecki jest frajerem i niestety no jest, każdy to widzi - tłumaczy się lider Nowej Nadziei.

Materiał prawicowej partii w jeden dzień obejrzano 860,3 tys. razy.

Kolejny najbardziej popularny filmik także należy do Konfederacji, jednak w związku z tym nie będziemy się nim zajmować w szczegółach i przejdziemy do kolejnej pozycji, którą zajęło Polskie Stronnictwo Ludowe.

- Kaczyński sp... dziadu - z takim transparentem stałem w Sochaczewie dokładnie rok temu, kiedy obywatel Kaczyński robił objazd po Polsce - tłumaczy na nagraniu rolnik.

Dalej mężczyzna mówi, że za swój plakat otrzymał mandat od policji, którego nie przyjął, w związku z czym sprawa trafiła do sądu, gdzie został uniewinniony. - W uzasadnieniu sąd stwierdził, że mam nie tylko prawo, ale i obowiązek stanąć w obronie swojej ziemi, swojej rodziny - kwituje.

Rolkę wyświetlono 125,6 tys. razy.

Mniejszą liczbę wyświetleń niż zwykle otrzymuje Donald Tusk i Sławomir Mentzen

W mijającym tygodniu ponownie na swoim indywidualnym koncie dużej liczby wyświetleń pod zamieszczonymi materiałami nie zdobył lider PO Donald Tusk. Również w przypadku Sławomira Mentzena - choć znalazł się na drugiej pozycji - wyniki także nie są tak wysokie, jak miało to miejsce wcześniej.

Zwyczajowo prezentujemy trzy najbardziej popularne rolki tygodnia, dlatego szczegółowe omawianie zakończyliśmy na Agnieszce Dziemianowicz-Bąk.

Warto jednak zwrócić uwagę, że wśród polityków równie dużą popularnością cieszyły się pojedyncze filmiki byłej wicemarszałek Sejmu Wandy Nowickiej (497,5 tys. wyświetleń), posłanki PO Marty Wcisło (496,3 tys.) oraz Janusza Korwina-Mikke (435,3 tys.).

