Wojna w Ukrainie wielokrotnie zawodziła oczekiwania . Teraz jest podobnie. Rozpoczęta w czerwcu kontrofensywa opierała się na nadziei, że ukraińscy żołnierze, wyposażeni i wyszkoleni na Zachodzie, odzyskają wystarczającą ilość terytorium, by zapewnić przywódcom silną pozycję w negocjacjach.

Wojna na Ukrainie. Putin czeka na wyczerpanie Zachodu

Od rozpoczęcia kontrofensywy linia frontu o długości tysiąca kilometrów ledwie się przesunęła . Ukraińska armia wciąż może dokonać przełomu w nadchodzących tygodniach, doprowadzając do porażki coraz słabsze siły rosyjskie. Biorąc jednak pod uwagę wydarzenia z ostatnich miesięcy, byłoby niewskazane wykluczać negatywne scenariusze.

Obecnie bezcelowe wydaje się dążenie do zawieszenia broni lub rozmów pokojowych . Władimir Putin nie wykazuje żadnych oznak chęci podjęcia negocjacji, a nawet gdyby było inaczej, nie można ufać, że dotrzyma umowy.

Rosjanin czeka, aż Zachód się zmęczy wojną i ma nadzieję, że Donald Trump ponownie zostanie wybrany prezydentem USA. Putin potrzebuje wojny, by wzmocnić swoją dyktaturę. Jakiekolwiek zawieszenie broni byłoby dla niego okazją do uzupełnienia rezerw, broni, amunicji i przygotowania się do ponownego ataku. Jeśli Ukraińcy przestaną walczyć, mogą stracić swój kraj.