Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. W naszym cotygodniowym, piątkowym cyklu "Interia Bliżej Świata" publikujemy najciekawsze teksty najważniejszych zagranicznych gazet. Brytyjski "The Economist", z którego pochodzi poniższy artykuł, ukazuje się nieprzerwanie od 1843 r. i należy do najpopularniejszych na świecie magazynów poświęconych tematyce politycznej i biznesowej. Ma opinię jednego z bardziej wpływowych tytułów prasowych na świecie.

Wojna w Ukrainie. Powolna kontrofensywa Kijowa

Chodzi o zmniejszenie zdolności sił rosyjskich do reagowania na szukanie przez Ukraińców luk i słabości u okupanta. Taktyka ta przypomina manewry z I wojny światowej.

Czas przełomu jeszcze nie nastał

Zachodnie kraje wspierające Ukrainę mogły widzieć nadzieję na przełom w walkach wraz z włączeniem na przełomie lipca i sierpnia do walk na południowym froncie 10. Korpusu Operacyjnego. Jego żołnierze byli szkoleni w krajach NATO i dysponują zachodnim sprzętem. Ale chociaż postępy są zauważalne wzdłuż trzech głównych osi natarcia, walki nadal posuwają się z mozołem do przodu, m.in. z powodu rozległych rosyjskich pól minowych .

"The Economist" / materiał zewnętrzny

Sytuacja na froncie wojny w Ukrainie. Stan na początek sierpnia br. / "The Economist" / materiał zewnętrzny

31 lipca wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar ogłosiła, że w ciągu ostatniego tygodnia siły ukraińskie wyzwoliły dodatkowe dwa kilometry kwadratowe terytorium wokół Bachmutu i 12,6 kilometrów kwadratowych w kierunku Berdiańska i Melitopola. Dało to łącznie około 200 kilometrów kwadratowych odbitych od początku kontrofensywy.

Sugeruje to, że jak dotąd nie nastąpiła duża zmiana tempa, a przybycie 10. Korpusu mogło w rzeczywistości mieć na celu przede wszystkim odciążenie 9. Korpusu - który ponosił ciężar walk od początku czerwca - a nie zainicjowanie nowej, wyraźnej fazy operacji.

Strategia Kijowa na wyczerpanie

W pewnym momencie głównodowodzący ukraińskich sił zbrojnych generał Walerij Załużny będzie musiał zdecydować, kiedy i jak przeprowadzić fazę uderzenia, która będzie obejmować rozmieszczenie nowych brygad. Ich celem będzie przedarcie się przez pola minowe w kierunku głównej rosyjskiej linii obronnej. Wydaje się, że jeszcze do tego nie doszło.

Nie jest jasne, która z trzech osi natarcia zostanie wybrana przez generała Załużnego do głównego uderzenia. Podobnie jak w zeszłym roku, gdy punkt ciężkości nagle przesunął się z Chersonia na Charków, decyzja będzie obarczona dużym ryzykiem i potencjalnymi kosztami.

Podjęcie ataku na południe od Zaporoża przez Tokmak do Melitopola i Morza Azowskiego, na odległości 200 km, zapewniałoby Ukrainie największą strategiczną przewagę. Rozdzieliłoby siły rosyjskie, odcięło lądowe połączenie z Krymem i uczyniło znaczną część półwyspu w zasięgu pocisków artyleryjskich i rakietowych.

Ale wiązałoby się to również z przełamaniem nie tylko pierwszych silnie ufortyfikowanych linii rosyjskich, ale także z przedarciem się przez najgęściej broniony obszar na całym froncie.

Nauki dla Ukraińców z pierwszej fazy kontrofensywy

Ograniczony sukces, jakim cieszą się obecnie Ukraińcy, jest głównie wynikiem działań jednostek na poziomie plutonu i kompanii. Ukrywają się one w pasmach leśnych i małych osadach.

Alternatywą może być wykorzystanie słabszej rosyjskiej obrony na wschodzie wokół zniszczonego Bachmutu, a następnie skierowanie sił na południe do Donbasu. Byłoby to politycznie szkodliwe dla Rosjan, którzy zainwestowali tyle krwi i wysiłku w tym regionie, ale mniej korzystne strategicznie dla Ukraińców niż dotarcie do wybrzeża Morza Czarnego. Jednak skupiając się teraz na Bachmucie, Ukraina odciąga część sił rosyjskich z południa, a tym samym prawdopodobnie otwiera inne luki w rosyjskiej obronie.