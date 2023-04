Film opublikowany 11 kwietnia wywołał oburzenie w Ukrainie. Okrutna zbrodnia Rosjan nie pozostała bez reakcji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który zwrócił się do zachodnich przywódców. - Jest coś, czego nikt na świecie nie może ignorować: z jaką łatwością te bestie zabijają - powiedział.

Już wkrótce armia Ukrainy będzie miała okazję do zemsty.



Zdjęcie Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Załużny / Global Images Ukraine / Contributor / Getty Images

Kontrofensywa Ukrainy. Tylko pięć osób zna szczegóły

Ukraińska kontrofensywa ma się rozpocząć w najbliższym czasie, lecz niemal nikt nie zna bliższych szczegółów. Jedynie pięć osób wie wszystko o planowanej operacji - powiedział 6 kwietnia szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow.

Ale i rosyjskie wojska są przygotowane.

12 kwietnia brytyjski wywiad wojskowy poinformował, że Rosja zakończyła budowę trzech linii obronnych wzdłuż 120-kilometrowego odcinka frontu w obwodzie zaporoskim w oczekiwaniu na ukraińską ofensywę w kierunku Melitopola.

Na zdjęciach satelitarnych firmy Maxar z tego rejonu widać rosyjskie fortyfikacje obronne i okopy m.in. w postaci przeszkód przeciwczołgowych, tzw. smoczych zębów.

Wyzwolenie Melitopola pomogłoby Ukrainie przerwać most lądowy między okupowaną częścią Donbasu a Krymem.

Zdjęcie Prezydent Zełenski zapowiedział niedawno, że działania armii Ukrainy będą potężne / JAKUB PORZYCKI / NurPhoto / AFP

Czym dysponuje Ukraina?

Siły ofensywne Ukrainy składają się z co najmniej kilkunastu brygad (niektóre źródła podają liczbę 18), z których dziewięć zostało uzbrojonych i zaopatrzonych przez zachodnich sojuszników (brygada liczy zwykle kilka tysięcy ludzi).

Te dziewięć brygad ma dysponować łącznie ponad 200 czołgami, ponad 800 pojazdami zmechanizowanymi i opancerzonymi oraz 150 działami artyleryjskimi - wynika z dokumentów amerykańskiego wywiadu, które wyciekły do internetu na początku marca. Jest to duża siła, ale niepozbawiona słabości.

Większość pojazdów ukraińskiej armii ma niewielki lub żaden pancerz. Artyleria jest stosunkowo skromna - wydaje się, że 21. brygada ma przydzielone zaledwie 10 dział. Ponadto najnowszy sprzęt jest raczej rozproszony po jednostkach niż skupiony w kilku.

Ukraina może wprowadzić zmiany w strategii w odpowiedzi na przecieki tajnych dokumentów, ale nie jest w stanie na tym etapie przygotowań dokonać istotnych zmian w brygadach, które mogły przecież ćwiczyć i przygotowywać się wspólnie od wielu tygodni lub miesięcy.

Zdjęcie Artylerzyści ukraińskiej 80. powietrznodesantowej brygady szturmowej strzelają z wyrzutni rakiet BM-21 Grad w kierunku rosyjskich pozycji na linii frontu w pobliżu Bachmutu w obwodzie donieckim / ANATOLII STEPANOV / AFP

Wyzwania dla Ukrainy

Jednym z głównych problemów Ukrainy jest to, jak osiągnąć efekt zaskoczenia. Jeśli zdecyduje się na zaatakowanie w jednym miejscu, Rosja może wykryć przygotowania i odpowiednio wzmocnić swoje linie - zauważa Mick Ryan, australijski generał dywizji w stanie spoczynku.

Ukraina będzie musiała ukryć koncentracje oddziałów, kwatery główne i węzły logistyczne.

- Może to oznaczać, że zobaczymy wiele mniejszych miniofensyw zamiast kilku dużych - podkreśla Ryan, dodając, że takie działanie miałoby na celu zmylenie Rosjan co do głównych zamiarów wojsk ukraińskich.

Ukraina ma w tym pewne doświadczenie: sprytnie wykorzystała pierwszą kontrofensywę zeszłego lata w Chersoniu, aby odwrócić uwagę od ataku z zaskoczenia w Charkowie na wschodzie kraju.

Zdjęcie Ukraińscy żołnierze w pobliżu Bachmutu / ANATOLII STEPANOV / AFP

Cel: Przedrzeć się przez rosyjskie okopy i fortyfikacje

Jeśli Ukraina osiągnie taktyczne zaskoczenie, następnym pytaniem jest, czy może przebić się przez rosyjską obronę, by wzmocnić atak na tym odcinku.

Potrzebna będzie mobilna obrona przeciwlotnicza, aby utrzymać rosyjskie samoloty na dystans. Nie jest jasne, czy Kijów ma ich wystarczająco dużo.

Ukraińska armia będzie musiała również pokonać rzeki i pola minowe - przeszkody, które pochłonęły całe rosyjskie brygady na wschodzie - jak również potężną sieć rosyjskich okopów i fortyfikacji.

- Nie ma takiego przedsięwzięcia wojskowego, które byłoby trudniejsze do zaplanowania, zaaranżowania i wykonania niż pokonywanie przeszkód przez połączone siły zbrojne - mówi generał Ryan.

W teorii precyzyjna artyleria może szybko zlikwidować przygotowaną obronę - twierdzi Ben Barry z Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych, wskazując na brytyjskie wykorzystanie wieloprowadnicowych systemów wyrzutni rakietowych do niszczenia bunkrów w Afganistanie.

Wymaga to jednak fachowej synchronizacji artylerii, piechoty i wojsk pancernych, by oddziały nie posuwały się ani za wcześnie, gdy obrona jest nienaruszona, ani za późno, gdy tylny eszelon (szyk uderzeniowy - red.) Rosji wzmocni swoją pozycję.

Dotychczasowa taktyka ukraińskiej armii

Ukraińska armia prowadzi obecnie głównie działania następujące jedno po drugim - najpierw ostrzał artyleryjski, potem ofensywa lądowa, a powinny być to działania skoordynowane - zwraca uwagę Franz-Stephan Gadi, analityk wojskowy.

I jak dodaje, wynika to z mało elastycznych dowódców wykształconych jeszcze w systemie sowieckim i braku właściwych szkoleń.

Poprawa ukraińskiego dowodzenia i kontroli była priorytetem szkolenia ukraińskich dowódców wysokiego szczebla, które odbyły się niedawno w Niemczech.

Termin ofensywy jest też niepewny ze względu na czynnik pogodowy. We wschodniej części Ukrainy teren może pozostawać podmokły aż do początku maja.

Wątpliwości w sprawie wyposażenia armii

Zachodni analitycy wyrażają pogląd, że jedna trzecia ukraińskich brygad, pomimo otrzymywania sprzętu z Zachodu, może nie być w pełni wyposażona i wyszkolona przed kontrofensywą, co może ułatwić siłom rosyjskim ich ewentualne odparcie.

- Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy mógłby przeprowadzić atak etapowy, z kilkoma brygadami wysłanymi na front później, w miarę ich przeszkolenia - mówi Ben Barry. Z drugiej strony, jak wskazuje, Ukraina może zdecydować się na "oszczędzanie wszystkiego do wielkiego wybuchu", maksymalizując nacisk na rosyjską obronę.

Jednocześnie zbyt długie oczekiwanie pozwoliłoby Rosji na dalsze okopywanie się i uzupełnianie amunicji.

Zachodni urzędnicy zaznajomieni z przygotowaniami Ukrainy nie są pewni, jak sprawy się zakończą.

Ukraińcy mogą rozpocząć kontrofensywę jedynie, jeżeli będą pewni zwycięstwa. Rosjanie mogą skupić się na zwabieniu nacierających wojsk ukraińskich do "stref śmierci", gdzie chcą nakryć je zmasowanym ogniem artyleryjskim.

W przypadku paniki Ukraińcy mogą zostać zdziesiątkowani.

Zdjęcie Ukraiński żołnierz sterujący dronem bojowym / SERGEY SHESTAK / AFP

Ukraina u wrót Krymu

Możliwa jest też sytuacja przeciwna. Przełamanie rosyjskiej obrony może sprawić, że ukraińska armia stanie u wrót Krymu, co umożliwi zaatakowanie tamtejszych baz i portów, a w konsekwencji odcięcie rosyjskich statków od Morza Azowskiego.

Jednocześnie spore siły Rosjan mogą zostać związane w obwodach chersońskim i zaporoskim.

Jednak rozwój takiego scenariusza wydaje się mało prawdopodobny - wynika z ujawnionej w wycieku tajnych dokumentów Pentagonu oceny Agencji Wywiadowczej Departamentu Obrony (DIA).

DIA przewiduje jedynie "marginalne" korzyści dla obu stron w tym roku. Jednocześnie analitycy DIA nie wykluczają całkowicie przełamania rosyjskiej obrony.

Pokonać Putina, nie zaprzepaścić szans na negocjacje

Wielu ukraińskich oficjeli przyjęłoby to z zadowoleniem. Jednak niektórzy z nich obawiają się, że poważna porażka zdestabilizowałaby Rosję do niebezpiecznego stopnia, utrudniając Kremlowi przełknięcie jakichkolwiek negocjacji, które mogłyby nastąpić po niej.

Mówią, że o wiele lepiej byłoby, gdyby Władimir Putin zarządził odwrót, tak jak zrobił to w listopadzie na zachodnim brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim.

Celem nie byłoby pokonanie Putina militarnie, ale przekonanie go, że odzyskanie utraconego terytorium wymagałoby kolejnych fal politycznie ryzykownych mobilizacji do wojska.

Nie będzie to łatwe. Putin jest przekonany, że czas działa na jego korzyść. Nie wycofał się z wojny nawet po fiasku szybkiego zdobycia Kijowa, poświęcając życie dziesiątek tysięcy zmobilizowanych rekrutów w daremnej ofensywie wokół Bachmutu.

Zdjęcie Władimir Putin wizytował w poniedziałek obwód chersoński i Ługańską Republikę Ludową. Kadr z nagrania, które opublikował Kreml / Kremlin / Handout / ANADOLU AGENCY / AFP

Kreml gotowy na dalszą wojnę

W ocenie DIA, opublikowanej po raz pierwszy przez "The Washington Post", podkreśla się, że nawet jeśli Ukraina zadałaby "nietrwałe straty siłom rosyjskim", Kreml wolałaby przeprowadzić nową mobilizację niż przystąpić do negocjacji.

Tymczasem 12 kwietnia rosyjski parlament uchwalił nowe prawo pozwalające ministerstwu obrony na wydawanie elektronicznych - w miejsce tradycyjnych papierowych - wezwań do służby wojskowej, co ułatwi pobór rekrutów. Kolejna runda mobilizacji wydaje się nieunikniona.

Ukraina może nie dostać kolejnej szansy. Może utrzymać kontrofensywę przez wiosnę i być może nawet do lata - twierdzi Michael Kofman z think-tanku CNA.

Ostrzega jednak, że w ten sposób wykorzysta amunicję i ludzi, a to może być "szczyt możliwości" zachodniej pomocy wojskowej dla władz w Kijowie.

W kolejnych miesiącach zbliżające się wybory prezydenckie w USA i braki w sprzęcie mogą spowodować coraz większe ograniczenia. Dlatego najbliższe miesiące mogą być decydującym okresem wojny.

---

Tekst przetłumaczony z "The Economist"

© The Economist Newspaper Limited, London, 2023

Tłumaczenie: Mateusz Kucharczyk

Tytuł i śródtytuły oraz skróty pochodzą od redakcji