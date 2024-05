Matura 2024: Fizyka, poziom rozszerzony. Arkusz CKE i odpowiedzi

Matura 2024. Fizyka. Tutaj arkusz CKE i rozwiązania

Matura 2024: Fizyka - poziom rozszerzony. Jak wygląda egzamin?

Ci, którzy nie mogli przystąpić do egzaminu w czwartek, będą mogli napisać maturę w dodatkowym terminie . W przypadku fizyki przypada on na 13 czerwca, godz. 9:00.

Egzamin z fizyki to jeden z przedmiotów dodatkowych. W tym roku zdaje go blisko 15,5 tys. maturzystów. To w większości absolwenci, którzy uczęszczali do klas o profilu ścisłym i planują studia na uczelniach technicznych.