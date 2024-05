Matura z rozszerzonej historii zakończyła się we wtorek o godz. 12. Wkrótce po godz. 14 w tekście tym opublikujemy oficjalny arkusz CKE w nowej formule (2023), a także odpowiedzi przygotowywane przez naszego eksperta.

Matura 2024. Historia, poziom rozszerzony. Arkusz CKE i odpowiedzi

Rozszerzona matura 2024 z historii. Jak wyglądał egzamin?

Matura 2024 z historii rozpoczęła się we wtorek o godz. 9 i trwała 180 minut. W czasie tym maturzyści rozwiązywali zadania zamknięte i otwarte, a także mieli do napisania wypracowanie (najlepiej punktowane zadanie w arkuszu).

Do testu w bieżącym roku podeszło 16,5 tysiąca abiturientów, którzy zadeklarowali wcześniej taką chęć. Każdy absolwent musi podejść do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Testu takiego nie da się oblać, ponieważ próg zdawalności ustanowiono jedynie dla matur na poziomie podstawowym.