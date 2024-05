Matura 2024, rozszerzona biologia. Arkusz CKE i rozwiązania

Matura z biologii na poziomie rozszerzonym to egzamin, do którego przystępują jedynie ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. 14 maja 2024 roku do testu z tego przedmiotu podeszło 49,7 tysiąca uczniów. Biologia była w bieżącym roku piątym najczęściej wybieranym przedmiotem maturalnym na poziomie ponadpodstawowym.

Matura 2024 z biologii na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się we wtorek o godz. 9 i trwała 180 minut. W czasie tym abiturienci zmagali się z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. Maksymalnie do zdobycia mieli 60 punktów.

Każdy z absolwentów ma obowiązek przystąpić do co najmniej jednego testu maturalnego na poziomie rozszerzonym, jednak w przypadku tych egzaminów nie obowiązuje próg zdawalności. Nie oznacza to jednak, że wynik jest ważny - ma on decydujące znaczenie w trakcie rekrutacji na studia.