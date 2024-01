Wyniki matur decydują o życiu wielu młodych ludzi. Oczekiwanie na nie może wiązać się ze stresem. Dobrą wiadomością jest to, że wyniki matury można sprawdzić już od kilku lat za pomocą strony internetowej.

Matura 2024. Jak sprawdzić wyniki w internecie?

Pierwszym krokiem do poznania wyników matury jest wejście na stronę ziu.gov.pl. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się za pomocą profilu zaufanego na swoje konto . Do zalogowania się uczeń może również użyć loginu i hasła, które dostał wcześniej od dyrektora szkoły.

Po zalogowaniu się wystarczy przejść do zakładki egzamin maturalny. To tam znajdziemy wszystkie interesujące nas dane. Po wybraniu interesującego nas egzaminu możliwy jest nawet wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.