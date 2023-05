Spis treści: 01 Matura 2023 - harmonogram egzaminów 15-19 maja

Matura 2023 - harmonogram egzaminów 15-19 maja

W nadchodzącym tygodniu od 15 do 19 maja maturzyści wciąż będą zdawać pisemną maturę rozszerzoną. Jedyna matura podstawowa w wersji pisemnej odbędzie się we wtorek. Będzie to sprawdzian ze znajomości języków mniejszości narodowych.

Sprawdź, kiedy i o której godzinie są egzaminy maturalne z poszczególnych przedmiotów.

15 maja:

9:00 - chemia - poziom rozszerzony - egzamin pisemny (180 min);

poziom rozszerzony - egzamin pisemny (180 min); 14:00 - historia muzyki - poziom rozszerzony - egzamin pisemny (180 min);

16 maja:

9:00 - geografia - poziom rozszerzony - egzamin pisemny (180 min);

- poziom rozszerzony - egzamin pisemny (180 min); 14:00 - języki mniejszości narodowych - poziom podstawowy - egzamin pisemny;

17 maja:

9:00 - język polski - poziom rozszerzony - egzamin pisemny;

- poziom rozszerzony - egzamin pisemny; 14:00 - języki mniejszości narodowych - poziom rozszerzony - egzamin pisemny;



18 maja:

9:00 - historia — poziom rozszerzony — egzamin pisemny (180 min);

— poziom rozszerzony — egzamin pisemny (180 min); 14:00 - język włoski — poziom rozszerzony/poziom dwujęzyczny — egzamin pisemny;

19 maja:

9:00 - fizyka — poziom rozszerzony — egzamin pisemny (180 min);

— poziom rozszerzony — egzamin pisemny (180 min); 14:00 - historia sztuki — poziom rozszerzony — egzamin pisemny (180 min);

Matura 2023. Czas trwania egzaminu rozszerzonego

Na maturze z języka polskiego i języków mniejszości narodowych czas trwania egzaminu zależy od formuły, w jakiej dany uczeń do niego podchodzi.

W przypadku formuły 2015, na egzamin rozszerzony z języka polskiego mamy 180 minut, w formule 2023 - 210 minut.

Z kolei egzaminy z języków mniejszości narodowych na według starszej wersji trwają 170 minut (podstawa) lub 180 minut (rozszerzenie). W nowszej formule czas trwania takiego egzaminu został ujednolicony i dla obu poziomów zaawansowania wynosi 210 minut.

Przez cały tydzień w większości szkół będą się też odbywały matury ustne z języka polskiego, matury ustne z języka obcego nowożytnego i języków mniejszości narodowych. Są one przeprowadzane według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w poszczególnych szkołach.

Wyniki matury 2023 zostaną ogłoszone przez CKE w piątek 7 lipca 2023 r. W systemie ZIU pojawią się o godzinie 8:30 i każdy maturzysta będzie mógł wtedy sprawdzić, jaki uzyskał wynik.

Co można zabrać ze sobą na maturę?

Przypominamy, że na egzamin maturalny należy zabrać ze sobą dowód osobisty i długopis z czarnym wkładem. Dobrze wziąć ich kilka, na wypadek, gdyby jeden odmówił współpracy w trakcie zdawania matury.



W przypadku egzaminów z historii, historii sztuki i historii muzyki i geografii możemy zabrać ze sobą także lupę.

Od tego roku uczniowie, którzy podchodzą do rozszerzeń z chemii i fizyki, mogą mieć ze sobą kalkulator naukowy. Na fizykę można też zabrać linijkę.

Pod żadnym pozorem nie wolno wnosić na salę telefonów komórkowych, ani innych urządzeń, które mogą służyć do komunikacji. Nawet zwykłe gapiostwo może skutkować unieważnieniem pracy, a to wiąże się z brakiem możliwości poprawy wyników aż do następnego roku.

Matura 2023. Gdzie arkusze CKE i odpowiedzi? W raporcie Interii

Interia publikuje arkusze CKE wraz z nieoficjalnymi odpowiedziami, które przygotowują doświadczeni eksperci. Dotychczas rozwiązywaliśmy już matury z: języka polskiego, angielskiego na poziomie podstawowym, angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz matematyki. Każdy z nich w obu formułach: 2015 i 2023.

Wymienione arkusze CKE znajdują się tutaj:

Matura 2023 z polskiego. Tu znajdziesz arkusz i odpowiedzi w nowej formule

Matura 2023 z polskiego. Tu publikujemy odpowiedzi w starej formule

Matura z angielskiego. Arkusz CKE i rozwiązania (formuła 2023)

Matura 2023, arkusz i rozwiązania z angielskiego. Formuła 2015

Matematyka. Matura 2023 w nowej formule. Arkusze CKE i odpowiedzi

Matura 2023 z matematyki, formuła 2015. Arkusze CKE i rozwiązania

Wszystkie opublikowane dotychczas przez Interię arkusze CKE wraz z propozycjami odpowiedzi znajdziecie w raporcie "MATURA 2023. ARKUSZE".

Zdjęcie Od 4 maja w Interii znajdziecie arkusze CKE wraz z proponowanymi odpowiedziami / INTERIA.PL

