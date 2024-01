Maciej Wąsik wyszedł z Zakładu Karnego w Przytułach Starych koło Ostrołęki. - Muszę wam się do czegoś przyznać: nogi mam jak z waty i jestem głodny. Chcę jechać do domu, zobaczyć się z dziećmi - powiedział ułaskawiony przez prezydenta polityk PiS. W drodze powrotnej przekazał mediom, że zamierza pojawić się na zbliżającym się posiedzeniu Sejmu, gdyż to "obowiązek, by reprezentować wyborców".