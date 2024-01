W piątek Jarosław Kaczyński próbował spotkać się z osadzonym w zakładzie karnym w Przytułach Starych Maciejem Wąsikiem . Po godz. 15:00 chciał odwiedzić skazanego polityka PiS , jednak nie zgodziła się na to dyrekcja placówki.

Prezes PiS próbował spotkać się z Maciejem Wąsikiem. "Nie dałem rady nic zrobić"

- Pan dyrektor i pani wicedyrektor powoływali się na przepisy prawa. Muszę się przyznać, że zachowywali się bez żadnych zastrzeżeń, grzecznie, tak jak należy się zachowywać w takiej sytuacji. Mają swoje normy i muszą ich przestrzegać. Ja próbowałem ich przekonać, że (będzie - red.) to spotkanie krótkie (...) Chciałem tylko zobaczyć, w jakim jest stanie - mówił prezes PiS w rozmowie z mediami.

Jak przekazał Jarosław Kaczyński , Maciej Wąsik, ze względu na swój stan zdrowia , "nie ma dożylnego dożywiania tak, jak Mariusz Kamiński, a o dożywianiu przez nos nie ma w tej chwili mowy". - Chciałem przede wszystkim zobaczyć ministra Wąsika i zapytać, jak się czuje i pozdrowić go, jako kolegę . Przede wszystkim prosiła mnie o tę wizytę jego małżonka , bo jest bardzo zaniepokojona - mówił Jarosław Kaczyński.

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński w zakładach karnych. Trwają protesty

Manifestacje w obronie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego , byłych szefów CBA, trwają od momentu, kiedy politycy PiS przebywali jeszcze w areszcie karnym na warszawskim Grochowie. Po kilku dniach zostali przewiezieni odpowiednio do zakładu karnego w Przytułach Starych nieopodal Ostrołęki i Radomiu.

Pod placówką, w której przebywa Wąsik około godz. 18 rozpoczęła się kolejna demonstracja. Zgromadzeni, wśród których pojawiła się także Roma Wąsik , żona zatrzymanego oraz parlamentarzyści, rozpoczęli manifestację od odśpiewania hymnu Polski. Po chwili demonstranci zaczęli skandować "jesteśmy z tobą", co miało symbolizować wsparcie dla polityka PiS. Pojawiły się także hasła takie jak "Uwolnić posłów", "Maciej Wąsik", "Ruda wrona orła nie pokona" , "Niech żyje wolna Polska".

Dariusz Piontkowski z PiS stwierdził, że "po 1989 roku wydawało się, że metody komunistyczne nigdy nie wrócą". - Od ubiegłego roku 13 grudnia nabrał nowego znaczenia. Co prawda słowa są inne, Donald Tusk i jego kompani dużo mówią o demokracji i praworządności, ale to jest swego rodzaju nowomowa. Tak samo, jak komuniści zmieniali znaczenie słów, tak samo koalicja 13 grudnia to znaczenie zmienia - mówił.