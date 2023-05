Uroczystość koronacyjna Karola III rozpoczęła się w sobotę około godziny 12. Na nieco ponad godzinę przed rozpoczęciem ceremoni w Londynie zaczął padać deszcz, ale nie ostudziło to entuzjazmu fanów rodziny królewskiej, którzy oczekiwali na wydarzenie w Opactwie Westminsterskim.

Koronacja Karola III. Goście z całego świata. W tle aresztowania

Na koronacji Karola III obecni byli prezydent Polski Andrzej Duda oraz jego małżonka Agata Kornhauser-Duda, a także m.in. pierwsza dama USA Jill Biden, prezydent Francji Emanuel Macron wraz z żoną, czy też byli premierzy Wielkiej Brytanii: Theresa May, Boris Johnson i Liz Truss.

Do Westminster Abbey dotarli także członkowie rodziny królewskiej na czele z następcą tronu księciem Williamem. Obecny był także książę Harry, który przyjechał do Londynu bez swojej małżonki Meghan.