Krzesło koronacyjne zostało zamówione około 1300 roku przez króla Edwarda I. Zasiadało na nim dotąd 38 angielskich i brytyjskich władców podczas koronacji. Możemy na nim dostrzec ornamenty przedstawiające rośliny oraz ptaki. Na tyle krzesła umieszczono portret Edwarda I. Dzięki staraniom konserwatorów zabytków krzesło koronacyjne służy do dzisiaj. A jego ostatnia renowacja odbyła się pod koniec ubiegłego roku.

Reklama

Koronacja Karola III. Niezwykły zabytek w służbie Korony

Z historii dowiadujemy się, że niegdyś krzesło było inkrustowane barwnym szkłem, lecz nie zachowało się ono do naszych czasów. Brytyjskie krzesło koronacyjne zostało specjalnie zaprojektowane tak, by w jego wnętrzu można było przechowywać Kamień Przeznaczenia.

Krzesło koronacyjne jest jednym z najstarszych zachowanych i wciąż używanych artefaktów koronacyjnych. Podczas bezkrólewia w Wielkiej Brytanii w latach 1649-1660 wiele insygniów królewskich zaginęło. Krzesło i łyżka koronacyjna to jedyne, co pozostało z dawnych czasów.

Ostatnim razem krzesło koronacyjne zostało użyte w 1953 roku podczas koronacji królowej Elżbiety II. Teraz, po 70 latach, zasiądzie na nim jej syn Karol III. Na co dzień zabytek przechowywany jest w kaplicy św. Jerzego w Opactwie Westminsterskim. 6 maja będzie ustawione w miejscu znajdującym się najbliżej ołtarza głównego, tyłem do reszty kongregacji.

Symbole królewskiej władzy podczas koronacji

Podczas koronacji zgodnie z tradycją zostaną użyte regalia królewskie, czyli przedmioty oznaczające władzę, godność i stan królewski.

Należą do nich dwie buławy jako ceremonialne emblematy władzy. Najczęściej noszone podczas oficjalnych okazji. Wykonane są z pozłacanego srebra. Pochodzą z lat 1660-1695. DO królewskich regaliówn należy również Miecz Stanu symbolizujący władzę królewską. Jego stalowe ostrze ze srebrną pozłacaną rękojeścią zamknięte jest w drewnianej pochwie pokrytej aksamitem.

Trzy kolejne miecze, które zostaną użyte podczas procesji koronacyjnej w Opactwie Westminsterskim to:

Miecz Sprawiedliwości Doczesnej , który oznacza rolę Monarchy jako Głowy Sił Zbrojnych,

, który oznacza rolę Monarchy jako Głowy Sił Zbrojnych, Miecz Sprawiedliwości Duchowej oznaczający Monarchę jako obrońcę wiary,

oznaczający Monarchę jako obrońcę wiary, Miecz Miłosierdzia, który ma tępy czubek symbolizujący miłosierdzie Władcy.

Wśród insygniów królewskich jest jeszcze Miecz Ofiary z 1820 roku ze stalowym ostrzem, oprawiony w złoto i wysadzony klejnotami. Po raz pierwszy był użyty podczas koronacji króla Jerzego IV.

Kolejne z insygniów to złota laska św. Edwarda. Powstała w 1661 roku. Wywodzi się z poprzedniej laski z XV I XVI wieku, którą nazywano "długim berłem"'.

Koronacja Karola III. Łyżka, ostrogi i bransoletki

Najstarszy artefakt koronacyjny to posrebrzana łyżka koronacyjna. Po raz pierwszy wśród insygniów koronacyjnych została odnotowana w 1349 roku.

Kolejne z insygniów to ostrogi. Zostały wykonane w 1661 roku dla króla Karola II. Są wykonane ze złota, skóry i aksamitu. Symbolizują rycerstwo.

Podczas koronacji zostaną wykorzystane bransoletki wykonane ze złota, które uważa się za symbol rycerstwa i przywództwa wojskowego. Pochodzą z 1661 roku. Były używane podczas każdej koronacji od króla Karola II do króla Jerzego VI w 1937 roku.

Z kolei Kula Suwerena symbolizuje potęgę władcy i chrześcijaństwo. Wykonana została w XVII wieku. Jest podzielona na trzy sekcje z paskami klejnotów. Każda sekcja jest stworzona dla każdego z trzech kontynentów znanych w okresie średniowiecza.

Pierścień władcy to symbol godności królewskiej. Składa się z szafiru z rubinowym krzyżem osadzonym w diamentach. Używali go podczas koronacji wszyscy władcy zaczynając od króla Edwarda VII.

Koronacja króla Karola III. Dwa berła monarsze

Podczas uroczystości koronacyjnej zostaną także użyte dwa berła władcy. Berło z krzyżem symbolizuje doczesną władzę. Składa się ze złotego pręta i jest zakończone emaliowaną strukturą w kształcie serca, w której osadzony jest diament Cullinan. Samo berło stworzono dla króla Karola II, zaś diament został dodany dopiero w 1901 roku.

Zobacz więcej: "The Washington Post": Miasteczko, które stało się obsesją króla Karola III



Drugie berło to berło suwerena z gołębicą, które znane jest jako "Laska Sprawiedliwości i Miłosierdzia"'. Jest symbolem duchowej roli suwerena. Zakończone zostało gołębiem z rozpostartymi skrzydłami, co symbolizuje Ducha Świętego.

Koronacja Karola III. Korona św. Edwarda

Król Karol III będzie koronowany przy użyciu korony św. Edwarda. Ta oznaka królewskiego splendoru została wykonana w 1661 roku. Była noszona przez królową Elżbietę II podczas jej koronacji.



Powstała jako zamiennik korony średniowiecznej, która została przetopiona w 1649 roku. Jest to najświętsza korona z koron brytyjskich.



Używać można jej tylko podczas koronacji. Może być dotykana wyłącznie przez monarchę, arcybiskupa Canterbury i jubilera królewskiego. Zawiera 440 kryształów i kamieni szlachetnych. Waży ponad 2 kg.

Monarcha pod koniec koronacji wymieni koronę św. Edwarda na koronę stanu, która została wykonana z okazji koronacji króla Jerzego VI w 1937 roku, ale wzorowana jest na koronie królowej Wiktorii z 1838 roku.

Wszystkie wymienione wyżej regalia będziemy mogli zobaczyć podczas transmisji koronacji.

Więcej w raporcie Koronacja króla Karola III.

Klaudia Katarzyńska