Karol III zostanie w sobotę koronowany na króla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz pozostałych królestw Wspólnoty. Formalnie syn królowej Elżbiety II, która zmarła 8 września 2022 roku , przejął obowiązki swojej matki w momencie jej śmierci. Uroczyste przejęcie tronu nastąpi 6 maja w Opactwie Westminsterskim, pełniącym od 1066 roku funkcję kościoła koronacyjnego. Celebrowanie tego wydarzenia potrwa przez cały weekend.

Ile miesięcy minie od śmierci Elżbiety II do koronacji Karola III?

Karol III zostanie koronowany po ośmiu miesiącach od śmierci swojej matki. Jak się okazuje, to wcale nie tak szybko, jak mogłoby się wydawać. Królowa Elżbieta II wstąpiła bowiem na tron dopiero po szesnastu miesiącach po śmierci swojego ojca Jerzego VI, czyli 2 czerwca 1953 roku.

Koronacja Karola III inna niż wszystkie

Według zapowiedzi sobotnia koronacja królewska będzie wyglądała nieco inaczej niż ceremonia wstąpienia na tron Elżbiety II. Przede wszystkim Karol III zdecydował, że rytuały, które do tej pory zgodnie z 900-letnią tradycją odbywały się pod osłoną, teraz ujrzą światło dzienne.

Brytyjskie media podały, że król na oczach swoich poddanych zamierza rozpiąć swoją koszulę w celu namaszczenia klatki piersiowej konsekrowanymi olejami przez arcybiskupa Canterbury. Wszystko będzie transmitowane przez lokalne i światowe telewizje. Relację będzie można obejrzeć także w internecie. Do tej pory ten obrzęd nigdy nie był publicznie pokazywany.

Z okazji koronacji powstał już specjalny baldachim z przezroczystym dachem, który będą nieść gwardziści. Następnie na głowie Karola III pojawi się korona świętego Edwarda - ta sama, która była użyta podczas koronacji Henryka III w 1220 roku. Zmiany będą dotyczyć także ubioru monarchy, który nie będzie miał na sobie tradycyjnego stroju królewskiego, a po prostu zwykły mundur. Cała ceremonia rozpocznie się o godzinie 11:00 lokalnego czasu i potrwa trzy godziny.

Parada, pokazy lotnicze i salwy na cześć monarchy

Z okazji koronacji na ulicach Londynu odbędzie się uroczysta parada na cześć króla. Weźmie w niej udział 6 tysięcy żołnierzy. Nie zabraknie również pokazów lotniczych, a w słynnym Hyde Parku zostanie odpalonych 21 salw armatnich. Królewska para przybędzie do kościoła na koronację karetą zbudowaną z fragmentów brytyjskich okrętów, a po koronacji przejadą do Pałacu Buckingham pozłacanym pojazdem.



Na koniec król Karol III i królowa Kamila pojawią się na słynnym balkonie i pozdrowią poddanych oraz przybyłych na tę okazję do Londynu turystów. Zostanie także zrobione oficjalne zdjęcie pary królewskiej. Wykona je fotograf Hugo Burnand. Po koronacji Karola III formalnym następcą tronu zostanie jego najstarszy syn - książę William.

Skromna ceremonia i mniej zaproszonych gości

Media brytyjskie podają, że koronacja Karola III będzie nieco skromniejsza niż ceremonia koronacji jego matki. Rodzina królewska zaprosiła na uroczystość 6 tysięcy osób zamiast 8. Nie zrezygnowano jednak z koncertu koronacyjnego, który zaplanowano na 7 maja.



Podczas wydarzenia wystąpić mają m.in. Andrea Bocelli, Lionel Richie i Katty Perry. Koncert odbędzie się na zamku Windsor. Na żywo obejrzy go 20 tys. Osób, a widowisko będzie transmitowane na antenie BBC.



Z okazji koronacji w poniedziałek 8 maja Anglicy będą mieć dzień wolny od pracy.

Spekulacje wokół koronacji

Warto wspomnieć, że wokół samej koronacji nie cichną liczne spekulacje. Mówi się, że będzie to pierwsza tego rodzaju uroczystość, podczas której na tronie zasiądzie władca mający na swoim koncie rozwód i romans.



Poddani z niecierpliwością czekali także na informacje o tym, czy książę Harry weźmie udział w koronacji . Młodszy syn Karola III przybędzie do Londynu, jednak przy jego boku zabraknie Meghan Markle oraz ich dzieci.