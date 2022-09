"Głęboko opłakujemy odejście umiłowanego Władcy i bardzo kochanej Matki. Wiem, że jej strata będzie głęboko odczuwana w całym kraju, Królestwach i Wspólnocie Narodów, a także przez niezliczoną liczbę ludzi na całym świecie" - głosi oświadczenie nowego króla Wielkiej Brytanii.

Dalej król Karol pisze: "W tym okresie żałoby i zmian moja rodzina i ja będziemy pocieszeni, wiedząc, jakim szacunkiem i głębokim uczuciem tak szeroko była darzona Królowa".

Karol, najstarszy syn Elżbiety II, został po jej śmieci nowym królem Wielkiej Brytanii. A gdyby jednak zrzekł się tronu? Oto linia sukcesji.



Przejęcie tronu przez Karola oznacza, że jego starszy syn William automatycznie został następcą tronu.

Tronu jednak można się zrzec. Zrobił to na przykład stryj Elżbiety, Edward VIII. Wtedy królem został jego młodszy brat Albert, który przyjął imię Jerzy VI. Po śmierci Jerzego VI tron objęła jego najstarsza córka, młodziutka wówczas Elżbieta, która przyjęła imię Elżbieta II.



Wielka Brytania. Kto następcą tronu?

Kolejność dziedziczenia tronu królewskiego w Wielkiej Brytanii określają trzy dokumenty. Mowa o Bill of Rights z 1689 roku, Act of Settlement z 1701 roku oraz Succession of the Crown, znowelizowanym w 2013 roku.

To właśnie wtedy nastąpiła ważna zmiana przepisów dotycząca osiągniętego dwa lata wcześniej na szczycie Wspólnoty Narodów w Perth porozumienia. Chodziło o zniesienie pierwszeństwa mężczyzn przed ich żeńskim rodzeństwem oraz zakazu małżeństw monarchów i następców tronu z katolikami. Zmiana ta wymagała wprowadzenia poprawek w konstytucjach 16 państw Wspólnoty Narodów.

Ponadto dzięki wprowadzonym nowelizacjom zgody monarchy wymagają jedynie małżeństwa pierwszych sześciu kandydatów do tronu, a małżeństwa zawarte bez niej przez pozostałych na linii sukcesji nie powodują eliminacji ich i ich dzieci z kolejki do tronu.

Kto zastąpi Elżbietę II?

Pierwszy w kolejce do objęcia tronu po Elżbiecie II był jej syn, 74-letni książę Karol, książę Walii. To on został królem i przyjął imię Karola III.

Gdyby jednak Karol zrzekł się tronu (a pojawiały się spekulacje na ten temat), drugi w kolejce jest jego syn William, książę Cambrige. William ma 40 lat.

Następny w kolejce jest dziewięcioletni książę George z Cambridge, syn Williama, prawnuk Elżbiety. Po nim kolejno jego rodzeństwo - siedmioletnia księżniczka Charlotte i czteroletni książę Louis.



38-letni Harry, książę Sussexu, brat Williama mimo rezygnacji z królewskich obowiązków w styczniu 2020 roku, wciąż zostaje pretendentem do królewskiego tronu. Jest szósty w kolejce.



Po Harrym w kolejce są jego dzieci - trzyletni Archie Mountbatten-Windsor oraz roczna Lilibet Mountbatten-Windsor.



Dziewiąty w kolejce jest 62-letni Andrzej, książę Yorku, trzecie dziecko królowej Elżbiety II i księcia Filipa. Lista nie obejmuje jego starszej siostry, księżniczki Anny. W jej przypadku nie stosuje się wspomnianej nowelizacji, która znosi pierwszeństwo do sukcesji dla męskich potomków rodu. Prawo to obowiązywało jednak już, gdy rodziła się księżniczka Charlotte, dlatego znalazła się ona na liście.



Dziesiąta na liście do objęcia brytyjskiego tronu jest 34-letnia księżniczka Beatrice z Yorku, córka księcia Andrzeja.

