10 maja 1989 roku. Amerykanie otwierają "The New York Timesa", a tam, na 35. stronie, krótki artykuł z przedziwną informacją - "Niedawno PepsiCo kupiło od Sowietów 17 okrętów podwodnych, krążownik, fregatę i niszczyciel ".

Po co firmie produkującej napoje słodzone radzieckie okręty? Stare powiedzenie mówi, że jeśli nie wiadomo o chodzi, to chodzi o pieniądze . Tak było też w tym przypadku.

Pepsi kontra Coca-Cola

Tutaj należy wyjaśnić kilka kwestii. Po pierwsze, po co PepsiCo były inwestycje w Rosji? Firma na tamtym rynku była aktywna formalnie od 1972 roku, kiedy ówczesny prezes - Donald Kendall doprowadził do podpisania całkowicie legalnego kontraktu z rządem ZSRR. Pepsi była pierwszym, powszechnie dostępnym, kapitalistycznym produktem w Związku Radzieckim.

Z pomocą przyszedł... alkohol

Wroga i komunistyczna Rosja była długo niedostępna, a jednocześnie bardzo atrakcyjna. To ogromny rynek , pełen wychowanych w socjalizmie konsumentów, którzy z zazdrością patrzyli na zachodnie produkty. Najlepiej zrozumieją to ci, którzy pamiętają, jaką furorę za Gierka robiła w Polsce Coca-Cola.

Dlatego, kiedy Kendall zorientował się, że w latach 70. stosunki międzynarodowe stały się nieco mniej napięte i można było doprowadzić do podpisania kontraktu, chciał to zrobić za wszelką cenę. Szansą okazały się trunki wysokoprocentowe. Choć zazwyczaj alkohol nie rozwiązuje problemów, to w tym przypadku było inaczej.

Otóż na mocy zawartego porozumienia, PepsiCo stało się dystrybutorem wódki Stolichanya na amerykańskim rynku. Tak więc do USA wysyłano wysokoprocentowy alkohol, do ZSRR Pepsi. W końcu powstały też pierwsze rozlewnie i rozpoczęto produkcję słodkiego napoju na miejscu.

Okręty w służbie Pepsi

Jednostki nie przedstawiały żadnej wartości bojowej. Część kupionych okrętów podwodnych do angielskiego Blyth dotarła na statku transportowym, a kiedy je wyładowano, przerdzewiałe części ledwo utrzymywały się na powierzchni. Do złomowania nadawały się idealnie.

"NYT" zacytował wtedy Kendalla, który nie był już co prawda szefem PepsiCo, ale kierował radą ds. relacji gospodarczych USA-ZSRR . Zażartował sobie z doradcy prezydenta Busha seniora. - Rozbrajamy Związek Radziecki szybciej niż wy - powiedział do Brenta Scowcrofta.

Natomiast w ręce zarządu PepsiCo trafiło 10 radzieckich tankowców i frachtowców . To były ogromne jednostki - największe miały wyporność 65 tysięcy ton. Firmie udało się nie tylko podwoić sieć produkcyjną, ale też wprowadzić na rosyjski rynek należącą wtedy do PepsiCo Pizza Hut .

Mimo to, z biegiem lat coraz bardziej realny stawał się czarny sen zarządu PepsiCo. Coca-Cola w końcu wyprzedziła niebieskich konkurentów na rynku w Rosji. Kendall natomiast został zapamiętany w Moskwie jako ten, który pierwszy pokazał Rosjanom kapitalizm. Choć dziś to raczej nie jest powód do dumy, w 2004 roku Władimir Putin odznaczył go Orderem Przyjaźni.