W czwartek dżihadyści wkroczyli do Hamy , co otwiera im drogę na Homs. Ewentualne opanowanie Homs odcięłoby Damaszek od wybrzeża będącego bastionem grupy religijnej alawitów, z której wywodzi się Asad. Na wybrzeżu znajdują się też bazy lotnicza i morska Rosji , która wspiera reżim w Damaszku. Rosyjskie i syryjskie lotnictwo prowadzi naloty na miasta zajęte przez rebeliantów.

Ofensywa rebeliantów w Syrii. Armia rządowa wycofała się z walki o Hamę

Syria. Sojusznicy Asada w osłabieniu

Iran jest obok Rosji głównym sojusznikiem Asada. To dzięki wsparciu Moskwy i Teheranu reżimowi w Damaszku udało się odzyskać kontrolę nad większością kraju w toczącej się od 2011 r. wojnie domowej. W konflikcie zginęło co najmniej pół miliona osób. Większość walk zakończyła się w 2020 r., a obecne starcia są najpoważniejsze od tego czasu.

Według źródeł agencji Reutersa do Syrii przybyło już ok. 300 bojowników proirańskich bojówek z Iraku. PMF zaprzecza jednak, by byli to członkowie tej organizacji.