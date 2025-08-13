Potężny pożar hali na Pomorzu. Stracono kontakt z jednym strażakiem
Płonie hala produkcyjna w miejscowości Kawle na Pomorzu - poinformowała Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku. Na miejscu znajduje się 46 zastępów straży pożarnej, zaangażowanych jest około 200 strażaków. Działania służb są w toku. Stracono kontakt z jednym strażakiem.
Jak przekazał w rozmowie z Interią rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, płonie hala produkcyjna w miejscowości Kawle w woj. pomorskim. - Działania strażaków są w toku - poinformował.
Mundurowy podkreślił jednocześnie, że służby mają do czynienia z "dużym pożarem". Na razie nie jest znana jego powierzchnia.
Z najnowszych informacji wynika, że podczas akcji gaśniczej stracono kontakt z jednym strażakiem. Trwa akcja poszukiwawcza.
Na stan z godz. 19:00 na miejscu znajduje się 46 zastępów straży pożarnej - zadysponowanych jest 58. W akcję gaśniczą zaangażowanych jest blisko 200 strażaków.
