Jak przekazał w rozmowie z Interią rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, płonie hala produkcyjna w miejscowości Kawle w woj. pomorskim. - Działania strażaków są w toku - poinformował.

Płonie hala produkcyjna w Kawle. Na miejscu 46 zastępów straży pożarnej

Mundurowy podkreślił jednocześnie, że służby mają do czynienia z "dużym pożarem". Na razie nie jest znana jego powierzchnia.

Z najnowszych informacji wynika, że podczas akcji gaśniczej stracono kontakt z jednym strażakiem. Trwa akcja poszukiwawcza.

Na stan z godz. 19:00 na miejscu znajduje się 46 zastępów straży pożarnej - zadysponowanych jest 58. W akcję gaśniczą zaangażowanych jest blisko 200 strażaków.

Więcej informacji wkrótce...

KPO dla sektora HoReCa. Pełczyńska-Nałęcz: Mam pretensje do PiS-u Polsat News Polsat News