W skrócie Ukraińskie siły powietrzne podczas jednego z największych ataków Rosji przechwyciły rosyjskiego drona Shahed używając systemu Litavr.

Była to pierwsza na świecie operacja zdalnego przechwycenia bezzałogowca za pomocą tego systemu.

System Litavr umożliwia zdalne sterowanie dronami przechwytującymi z bezpiecznego miejsca, a drony osiągają prędkość 350 km/h, mają zasięg 60 km i pułap 9,5 km.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Nagraniem z udanej akcji pochwalił się w mediach społecznościowych doradca prezydenta Ukrainy do spraw strategicznych Ołeksandr Kamyszyn.

"Dziś rano osobiście byłem świadkiem, jak piloci Litavr zdalnie sterowali dronem przechwytującym. Następnie potwierdzono zestrzelenie Shaheda. Pierwsze zdalne przechwycenie! Wszystko to podczas jednego z najpotężniejszych ataków powietrznych na Ukrainę. To zmienia podejście do budowy obrony powietrznej" - ocenił doradca Wołodymra Zełenskiego.

Ukraina przeprowadziła przełomową operację. Litavr w akcji

Analityk wojskowy i były doradca ministra obrony Ukrainy Ołeksij Kopytko informował wcześniej, że Shahed został zestrzelony przez pilotów 190. ośrodka szkoleniowego sił systemów bezzałogowych, którzy jako pierwsi na świecie dokonali zdalnego przechwycenia za pomocą kompleksu Litavr.

Ekspert podkreślił, że dzięki temu systemowi z powodzeniem zastosowano nową taktykę - piloci sterują dronami przechwytującymi zdalnie z bezpiecznego miejsca. Do działania potrzebny jest jedynie internet w centrum dowodzenia i w miejscu startu.

- To potencjalnie stanowi precedens na skalę światową, ponieważ nie słyszałem wcześniej o niczym podobnym - ocenił Kopytko.

Rozwiń

Technologia nowej generacji w Ukrainie. Zdalne przechwytywanie z dowolnego miejsca

Prace nad systemem Litavr firmy F-Drones rozpoczęły się jesienią 2024 roku. W 2025 roku rozpoczęto produkcję seryjną i dostawy do wojska.

Bezzałogowce mogą osiągać prędkość 350 km/h, a czas ich lotu to maksymalnie 15 minut. Posiadają dwie kamery, w tym jedną termowizyjną. Deklarowany zasięg tych dronów wynosi 36 km, ale w rzeczywistości Litavr pokonuje 60 km i osiąga pułap 9,5 km.

Głowica bojowa waży 500 g. Detonacja może nastąpić poprzez uderzenie kinetyczne lub samoczynnie w momencie kontaktu z celem, a także po zainicjowaniu przez operatora. Dron posiada bezwładnościowy system naprowadzania bez użycia GPS, a także automatyczny system naprowadzania na cel.

- Kluczowa innowacja? Wzdłuż granic kraju mniej wyszkolony personel może rozmieszczać drony przechwytujące, którymi następnie piloci operują z bezpiecznego miejsca - wyjaśnił Kopytko.

We wtorek Rosja przeprowadziła jeden z najbardziej zmasowanych ataków na Ukrainę. W ciągu doby rosyjskie wojska wykorzystały rekordową liczbę 948 dronów, w tym typu Shahed oraz Gerber.

Źródło: UNIAN, Euromaidan Press

