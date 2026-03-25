W skrócie Premier Węgier Viktor Orban ogłosił wstrzymanie dostaw gazu do Ukrainy do czasu wznowienia transportu ropy rurociągiem Przyjaźń.

Rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że nie odnotowano wstrzymania importu gazu z Węgier.

- Obecnie import ten nie został wstrzymany (...) jeśli premier Orban nadal będzie zdecydowany go wstrzymać, uważamy, że jedyną konsekwencją będzie pozbawienie węgierskiej gospodarki i Węgrów ponad miliarda dolarów, które Węgry otrzymały na przykład w zeszłym roku (za dostawy gazu - red.) - powiedział Heorhij Tychyj dziennikarzom.

Wcześniej w środę premier Węgier ogłosił w nagraniu zamieszczonym na Facebooku, że jego kraj wstrzymuje dostawy gazu do Ukrainy do czasu wznowienia dostaw ropy rurociągiem Przyjaźń.

- Stopniowo wstrzymujemy dostawy gazu z Węgier do Ukrainy - zadeklarował Orban, po czym dodał, że surowiec, który nie zostanie przekazany Ukraińcom, pozostanie w węgierskich magazynach.

Ropociąg, będący głównym szlakiem transportującym rosyjską ropę naftową przez Ukrainę na Węgry i Słowację, jest nieczynny od końca stycznia. Do jego uszkodzenia doszło w wyniku rosyjskich ataków.

Władze w Kijowie zapewniają, że trwa naprawa ropociągu, ale Węgry utrzymują, że ukraińskie władze celowo wstrzymują wznowienie tranzytu i mówią o "szantażu".

Zobacz również: Dorota Hilger

Wcześniej, reagując na przerwanie dostaw rurociągiem Przyjaźń, Węgry i Słowacja uwolniły swoje strategiczne rezerwy ropy naftowej, wstrzymały dostarczanie oleju napędowego do Ukrainy oraz zagroziły wstrzymaniem przesyłu energii elektrycznej.

Ze względu na sytuację Budapeszt blokuje 20. pakiet sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 mld euro.

- Sytuacja jest prosta: jeśli nie ma ropy, nie ma pieniędzy - mówił Orban, po czym przyznał, że konsultował się w tej sprawie z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą i premierem Słowacji Robertem Ficą.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniła na konferencji po szczycie Unii Europejskiej w Brukseli, że - pomimo ciągłego oporu Węgier - UE przekaże Ukrainie pieniądze "w taki czy inny sposób".

Dane ukraińskiej grupy consultingowej EXPRO wskazują, że w 2025 roku Ukraina importowała z Węgier ponad 2,9 mld metrów sześciennych gazu ziemnego, co stanowiło 45 proc. całkowitego importu tego surowca.

Węgry są również ważnym dostawcą energii elektrycznej do Ukrainy, odpowiadając za 42 proc. importu w 2025 roku.

"Orlen łupi Polaków". Sasin o cenach benzyny w Polsce Polsat News Polsat News