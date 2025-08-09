Wielki pożar u podnóża Wezuwiusza. Ogień zmierzał w stronę domów

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Strażacy walczą z pożarem rozprzestrzeniającym się w rejonie Wezuwiusza. W akcję gaśniczą zaangażowanych jest ponad 100 osób, a także kilka samolotów, które zrzucają wodę. Zdaniem burmistrza Terzigno Francesco Ranieriego, przyczyną pożaru prawdopodobnie jest podpalenie roślinności porastającej zbocze wulkanu.

Pożar w rejonie Wezuwiusza. Służby walczą z żywiołem, do akcji zaangażowano samoloty gaśnicze
Pożar w rejonie Wezuwiusza. Służby walczą z żywiołem, do akcji zaangażowano samoloty gaśniczeELIANO IMPERATO / ANADOLUAFP

W skrócie

  • Potężne pożary szaleją na zboczach Wezuwiusza we Włoszech, angażując ponad 100 osób, samoloty i śmigłowce gaśnicze.
  • Burmistrz Terzigno podejrzewa, że przyczyną pożaru mogło być podpalenie, jednak szybka reakcja służb pozwoliła uniknąć ewakuacji mieszkańców.
  • W regionie Kampanii w ostatnich dniach odnotowano ponad 50 pożarów, a działania ratownicze prowadzone są także w innych miejscowościach.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Potężne pożary rozprzestrzeniają się nie tylko w Grecji, Francji czy Stanach Zjednoczonych, ale także we Włoszech. Od piątku trwa walka strażaków z ogniem w rejonie Wezuwiusza.

Włochy. Pożar na zboczu Wezuwiusza. Do akcji zaangażowano samoloty gaśnicze

W gaszeniu pożaru na terenie Parku Narodowego udział bierze ponad 100 osób - w tym wolontariusze Obrony Cywilnej - a także śmigłowce gaśnicze. Agencja Ansa przekazała w sobotę, że front pożaru rozciąga się na prawie dwa kilometry.

Zobacz również:

Pożar w pobliżu Aten
Świat

Ogień zbliża się do stolicy Grecji. Strażacy walczą z ogromnym pożarem

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    "Obecnie (w gaszenie - red.) zaangażowanych jest dziesięć samolotów, z czego sześć należy do floty krajowej, a cztery do regionalnej" - podała włoska agencja informacyjna.

    Ponadto w działania zaangażowano także policję z Neapolu, a żołnierze pomagają funkcjonariuszom w kontrolowaniu ruchu drogowego oraz zbiorników wodnych.

    Pożary we Włoszech. Burmistrz ocenia, że prawdopodobnie doszło do podpalenia

    Wcześniej burmistrz Terzigno - w rejonie którego rozprzestrzenia się pożar nieopodal Wezuwiusza - Francesco Ranieri informował, że miniona noc "była krytyczna".

    - Na początku wiatr niósł płomienie w kierunku krateru, ale w pewnym momencie skierował je w stronę doliny i domów. Bardzo się baliśmy - mówił.

    Wypalona, zwęglona ziemia i roślinność otoczona kłębiącym się dymem, pośród dymu widoczne są spalone drzewa na tle wzgórz pokrytych resztkami zieleni.
    Pożar na zboczu WezuwiuszaPaolo Manzo/NurPhoto AFP

    Ranieri, podkreślił, że "dzięki doskonałej pracy wolontariuszy z regionu Kampania i strażaków, którzy przez całą noc pilnowali terenu", nie było potrzeby ewakuacji mieszkańców. Burmistrz Terzigno dodał, że pożar roślinności na zboczu wulkanu to prawdopodobnie wynik podpalenia.

    Jednak walka z pożarami trwa nie tylko w rejonie Wezuwiusza. Służby prowadzą działania także w Mercato San Severino w prowincji Salerno oraz we Frasso Telesino w prowincji Benewent.

    Jak przekazała Ansa, tylko w piątek w regionie Kampanii odnotowano ponad 50 pożarów. Sytuacji nie poprawiają warunki pogodowe - przez Włochy przetaczają się fale upałów, wydano także ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami.

    Źródło: Ansa

    Zobacz również:

    Pożar w departamencie Aude na południu Francji
    Świat

    Ogromny pożar na południu Europy. Drugi największy w historii kraju

    Marta Stępień
    Marta Stępień
    "Polityczny WF": Afera z KPO. Jest dotacja na brydża, szpitalowi nie przyznanoINTERIA.PL

    Najnowsze