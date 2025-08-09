Wielki pożar u podnóża Wezuwiusza. Ogień zmierzał w stronę domów
Strażacy walczą z pożarem rozprzestrzeniającym się w rejonie Wezuwiusza. W akcję gaśniczą zaangażowanych jest ponad 100 osób, a także kilka samolotów, które zrzucają wodę. Zdaniem burmistrza Terzigno Francesco Ranieriego, przyczyną pożaru prawdopodobnie jest podpalenie roślinności porastającej zbocze wulkanu.
W skrócie
- Potężne pożary szaleją na zboczach Wezuwiusza we Włoszech, angażując ponad 100 osób, samoloty i śmigłowce gaśnicze.
- Burmistrz Terzigno podejrzewa, że przyczyną pożaru mogło być podpalenie, jednak szybka reakcja służb pozwoliła uniknąć ewakuacji mieszkańców.
- W regionie Kampanii w ostatnich dniach odnotowano ponad 50 pożarów, a działania ratownicze prowadzone są także w innych miejscowościach.
Potężne pożary rozprzestrzeniają się nie tylko w Grecji, Francji czy Stanach Zjednoczonych, ale także we Włoszech. Od piątku trwa walka strażaków z ogniem w rejonie Wezuwiusza.
Włochy. Pożar na zboczu Wezuwiusza. Do akcji zaangażowano samoloty gaśnicze
W gaszeniu pożaru na terenie Parku Narodowego udział bierze ponad 100 osób - w tym wolontariusze Obrony Cywilnej - a także śmigłowce gaśnicze. Agencja Ansa przekazała w sobotę, że front pożaru rozciąga się na prawie dwa kilometry.
"Obecnie (w gaszenie - red.) zaangażowanych jest dziesięć samolotów, z czego sześć należy do floty krajowej, a cztery do regionalnej" - podała włoska agencja informacyjna.
Ponadto w działania zaangażowano także policję z Neapolu, a żołnierze pomagają funkcjonariuszom w kontrolowaniu ruchu drogowego oraz zbiorników wodnych.
Pożary we Włoszech. Burmistrz ocenia, że prawdopodobnie doszło do podpalenia
Wcześniej burmistrz Terzigno - w rejonie którego rozprzestrzenia się pożar nieopodal Wezuwiusza - Francesco Ranieri informował, że miniona noc "była krytyczna".
- Na początku wiatr niósł płomienie w kierunku krateru, ale w pewnym momencie skierował je w stronę doliny i domów. Bardzo się baliśmy - mówił.
Ranieri, podkreślił, że "dzięki doskonałej pracy wolontariuszy z regionu Kampania i strażaków, którzy przez całą noc pilnowali terenu", nie było potrzeby ewakuacji mieszkańców. Burmistrz Terzigno dodał, że pożar roślinności na zboczu wulkanu to prawdopodobnie wynik podpalenia.
Jednak walka z pożarami trwa nie tylko w rejonie Wezuwiusza. Służby prowadzą działania także w Mercato San Severino w prowincji Salerno oraz we Frasso Telesino w prowincji Benewent.
Jak przekazała Ansa, tylko w piątek w regionie Kampanii odnotowano ponad 50 pożarów. Sytuacji nie poprawiają warunki pogodowe - przez Włochy przetaczają się fale upałów, wydano także ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami.
Źródło: Ansa