W skrócie Potężne pożary szaleją na zboczach Wezuwiusza we Włoszech, angażując ponad 100 osób, samoloty i śmigłowce gaśnicze.

Burmistrz Terzigno podejrzewa, że przyczyną pożaru mogło być podpalenie, jednak szybka reakcja służb pozwoliła uniknąć ewakuacji mieszkańców.

W regionie Kampanii w ostatnich dniach odnotowano ponad 50 pożarów, a działania ratownicze prowadzone są także w innych miejscowościach.

Potężne pożary rozprzestrzeniają się nie tylko w Grecji, Francji czy Stanach Zjednoczonych, ale także we Włoszech. Od piątku trwa walka strażaków z ogniem w rejonie Wezuwiusza.

Włochy. Pożar na zboczu Wezuwiusza. Do akcji zaangażowano samoloty gaśnicze

W gaszeniu pożaru na terenie Parku Narodowego udział bierze ponad 100 osób - w tym wolontariusze Obrony Cywilnej - a także śmigłowce gaśnicze. Agencja Ansa przekazała w sobotę, że front pożaru rozciąga się na prawie dwa kilometry.

"Obecnie (w gaszenie - red.) zaangażowanych jest dziesięć samolotów, z czego sześć należy do floty krajowej, a cztery do regionalnej" - podała włoska agencja informacyjna.

Ponadto w działania zaangażowano także policję z Neapolu, a żołnierze pomagają funkcjonariuszom w kontrolowaniu ruchu drogowego oraz zbiorników wodnych.

Pożary we Włoszech. Burmistrz ocenia, że prawdopodobnie doszło do podpalenia

Wcześniej burmistrz Terzigno - w rejonie którego rozprzestrzenia się pożar nieopodal Wezuwiusza - Francesco Ranieri informował, że miniona noc "była krytyczna".

- Na początku wiatr niósł płomienie w kierunku krateru, ale w pewnym momencie skierował je w stronę doliny i domów. Bardzo się baliśmy - mówił.

Pożar na zboczu Wezuwiusza Paolo Manzo/NurPhoto AFP

Ranieri, podkreślił, że "dzięki doskonałej pracy wolontariuszy z regionu Kampania i strażaków, którzy przez całą noc pilnowali terenu", nie było potrzeby ewakuacji mieszkańców. Burmistrz Terzigno dodał, że pożar roślinności na zboczu wulkanu to prawdopodobnie wynik podpalenia.

Jednak walka z pożarami trwa nie tylko w rejonie Wezuwiusza. Służby prowadzą działania także w Mercato San Severino w prowincji Salerno oraz we Frasso Telesino w prowincji Benewent.

Jak przekazała Ansa, tylko w piątek w regionie Kampanii odnotowano ponad 50 pożarów. Sytuacji nie poprawiają warunki pogodowe - przez Włochy przetaczają się fale upałów, wydano także ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami.

Źródło: Ansa

