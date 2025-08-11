O wypadku, do którego doszło w pobliżu spornego regionu Ławicy Scarborough, poinformowały służby prasowe filipińskiej straży przybrzeżnej. Jak przekazał rzecznik prasowy Jay Tarriela - do zdarzenia doszło podczas rozdawania pomocy rybakom, którzy pływają w tym regionie.

Chińskie okręty zderzyły się na morzu

Incydent został nagrany, a nagranie opublikowane w mediach społecznościowych. Na krótkim filmie widać dwie jednostki pływające poruszające się z dużą prędkością. Uciekającym jest filipiński kuter patrolowy, który próbuje dogonić chiński okręt tamtejszej straży przybrzeżnej.

W pewnym momencie pojawia się kolejny okręt, tym razem jest to okręt wojenny Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Chińskie jednostki wpadają na siebie z dużą prędkością.

"Spowodowało to znaczne uszkodzenie dziobówki statku CCG, czyniąc go niezdatnym do żeglugi" - czytamy w komunikacie.

Napięcie na linii Chiny - Filipiny. Pekin komentuje incydent na Morzu Południowochińskim

Rzecznik chińskiej straży przybrzeżnej poproszony o komentarz do sprawy potwierdził, że w spornym regionie doszło do "konfrontacji", nie wspomniał jednak nic o zderzeniu.

- Chińska Straż Przybrzeżna podjęła niezbędne środki zgodne z prawem, w tym monitorowanie, naciski z zewnątrz, blokowanie i kontrolowanie filipińskich statków, aby je odpędzić - tłumaczył Gan Yu.

W spornym regionie wielokrotnie dochodziło do incydentów z udziałem chińskich i filipińskich jednostek. Jak informuje agencja AFP, filipiński statek BRP Suluan, który był ścigany przez Chińczyków był wcześniej "zaatakowany armatką wodną", ale "z powodzeniem" jej uniknął.

Wspomniana Ławica Scarborough to trójkątny łańcuch raf i skał, który od kilku lat jest punktem zapalnym między Chinami i Filipinami. Napięcie narosło w związku z przejęciem przez Pekin kontroli nad tymi wodami w 2012 roku.

