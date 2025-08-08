W piątek po godz. 21 w katedrze Mezquita w Kordobie wybuchł pożar.

"El Pais" informował, że do walki z płomieniami zostało skierowanych pięć wozów strażackich i dźwig.

Hiszpania. Pożar katedry. Media: Przyczyną zwarcie w zamiatarce

Przed godz. 22 policja poinformowała, że pożar został ugaszony dzięki szybkiej akcji straży pożarnej. Jego przyczyną prawdopodobnie było zwarcie w automatycznej zamiatarce, która była używana w jednej z kaplic.

Na nagraniach, które pojawiły się w sieci, widać wysokie słupy ognia wychodzące przez dach świątyni.

Rozwiń

Kordoba. Katedra Mezquita. Jeden z najcenniejszych zabytków

Mezquita uchodzi za jeden z najpiękniejszych przykładów sztuki muzułmańskiej w Hiszpanii. Została wniesiona około 600 roku przez Wizygotów jako kościół św. Wincentego.

W VIII wieku powstał tam meczet.

Katedra od XIII wieku do tej chwili nieprzerwanie pełni funkcję kościoła.

Obiekt znajduje się na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Kierwiński o Straży Granicznej: Ten rząd nie robi taniego picu Polsat News Polsat News