Pożar katedry Mezquita w Kordobie

Artur Pokorski

Wybuchł pożar w katedrze Mezquita w Kordobie, która uznawana za jeden z najcenniejszych zabytków w Hiszpanii. W przeszłości mieścił się tam też meczet. Policja poinformowała, że ogień został już opanowany i ugaszony.

Pożar katedry Mezquita w Kordobie
Pożar katedry Mezquita w Kordobie

W piątek po godz. 21 w katedrze Mezquita w Kordobie wybuchł pożar.

"El Pais" informował, że do walki z płomieniami zostało skierowanych pięć wozów strażackich i dźwig.

Hiszpania. Pożar katedry. Media: Przyczyną zwarcie w zamiatarce

Przed godz. 22 policja poinformowała, że pożar został ugaszony dzięki szybkiej akcji straży pożarnej. Jego przyczyną prawdopodobnie było zwarcie w automatycznej zamiatarce, która była używana w jednej z kaplic.

Na nagraniach, które pojawiły się w sieci, widać wysokie słupy ognia wychodzące przez dach świątyni.

Kordoba. Katedra Mezquita. Jeden z najcenniejszych zabytków

Mezquita uchodzi za jeden z najpiękniejszych przykładów sztuki muzułmańskiej w Hiszpanii. Została wniesiona około 600 roku przez Wizygotów jako kościół św. Wincentego.

W VIII wieku powstał tam meczet.

Katedra od XIII wieku do tej chwili nieprzerwanie pełni funkcję kościoła.

Obiekt znajduje się na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

