Pożar katedry Mezquita w Kordobie
Wybuchł pożar w katedrze Mezquita w Kordobie, która uznawana za jeden z najcenniejszych zabytków w Hiszpanii. W przeszłości mieścił się tam też meczet. Policja poinformowała, że ogień został już opanowany i ugaszony.
W piątek po godz. 21 w katedrze Mezquita w Kordobie wybuchł pożar.
"El Pais" informował, że do walki z płomieniami zostało skierowanych pięć wozów strażackich i dźwig.
Hiszpania. Pożar katedry. Media: Przyczyną zwarcie w zamiatarce
Przed godz. 22 policja poinformowała, że pożar został ugaszony dzięki szybkiej akcji straży pożarnej. Jego przyczyną prawdopodobnie było zwarcie w automatycznej zamiatarce, która była używana w jednej z kaplic.
Na nagraniach, które pojawiły się w sieci, widać wysokie słupy ognia wychodzące przez dach świątyni.
Kordoba. Katedra Mezquita. Jeden z najcenniejszych zabytków
Mezquita uchodzi za jeden z najpiękniejszych przykładów sztuki muzułmańskiej w Hiszpanii. Została wniesiona około 600 roku przez Wizygotów jako kościół św. Wincentego.
W VIII wieku powstał tam meczet.
Katedra od XIII wieku do tej chwili nieprzerwanie pełni funkcję kościoła.
Obiekt znajduje się na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.